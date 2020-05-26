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26.05.2020 - 15:44 | | OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde ilgilendiği Donny van de Beek için yeniden atağa kalktı.

Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
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Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor.

LaLiga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek’i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Zinedine Zidane’ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı da bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.

Real Madridde hedef yeniden Van de Beek

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