17.03.2020 - 22:29 |
Real Madrid’de şok! Eski başkan Sanz'da corona virüs çıktı
İspanya’da corona virüs üzüntüsü sürerken, Real Madrid yeni bir şok daha yaşadı. Kulübün eski başkanı 76 yaşındaki Lorenzo Sanz’da da hastalık çıktı.
İspanya’yı ciddi anlamda etkileyen corona virus Real Madrid’i sarsmayı sürdürüyor.
Real Madrid’in eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz’da corona virüs çıktığı açıklandı. 76 yaşındaki eski başkanın semptomların belirmesiyle doktor kontrolüne girdiği ve testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.
Hemen karantinaya alınan Lorenzo Sanz’ın tedavisinin başladığı bildirildi.
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