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21.02.2021 - 09:20 | | Sporx

Real Madrid'de şok soruşturma!

Real Madrid yönetimi, sezon başından bu yana 20 oyuncusunun toplam 41. sakatlığını geçirmesi üzerine sağlık departmanı içerisinde iç soruşturma başlattı.

Real Madrid'de şok soruşturma!
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La Liga'da bu sezon zirveyi ele geçirmeyi henüz başaramayan Real Madrid'in sakatlık raporu gözler önüne serildi.

Hemen her maç ortalama 7-8 oyuncunun maç kadrosuna dahil edilemediği sakatlık gerekçeleri nedeniyle Real Madrid kulübünün sağlık departmanı konusunda detaylı incelemeye başladığı kaydedildi. Bu sezon başından bu yana 20 farklı oyuncunun 41 kez sakatlık yaşaması nedeniyle gerçek 11'ini sahaya yansıtmakta zorlanan Real Madrid'de son olarak Benzema'nın katıldığı sakatlar kervanına sezon boyunca Carvajal, Hazard, Odriozola, Sergio Ramos
Valverde, Mariano, Rodrygo, Militao, Lucas, Odegaard, Asensio, Jovic, Nacho, Isco, Marcelo, Kroos, Modrid, Courtois, Varane ve Vinicius'un en az 1 kez dahil olduğu ortaya kondu.

Real Madrid yönetiminin konuyla ilgili iç soruşturma yapmasının asıl nedeninin ise yaşanan 41 sakatlığın 30'unun kas yaralanması - zorlanması teşhisinin olduğu belirtiliyor.

Son Valladolid maçına 9 eksikle çıkmak zorunda kalan Rea Madrid, La Liga'da lider Atletico Madrid'ten maç eksiğiyle 3 puan gerisinde bulunuyor.

Real Madridde şok soruşturma

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