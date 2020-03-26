Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Real Madrid'den Corona hamlesi! Santiago Bernabeu depo olacak...
26.03.2020 - 17:10 |

Real Madrid'den Corona hamlesi! Santiago Bernabeu depo olacak...

Corona virüsün hızla yayıldığı İspanya'da Real Madrid çok önemli bir adım attı. İspanyol devi, futbol karşılaşmalarını oynadığı Santiago Bernabeu'nun depo olarak kullanılacağını açıkladı.

Real Madrid'den Corona hamlesi! Santiago Bernabeu depo olacak...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

İspanya'da corona virüs salgınının hızla yayılmasından sonra ülkenin en büyük spor kulüplerinden biri olan Real Madrid harekete geçti.
Yüksek Spor Konseyi ile ortaklaşa çalışma kararı alan Real Madrid, yaptığı resmi açıklamayla, statları Santiago Bernabeu'nun corona virüs salgını döneminde depo olarak kullanılacağını duyurdu.

Şu anda hayati tehlikeler resmen bitene kadar lig maçları oynanmayacağı için Real Madrid'in maçlarının yapıldığı stat, bağışlanan ilaçlar, tıbbi malzemeler, ekipmanlar ve diğer her şey için depo olarak kullanılacak.

Eflatun-beyazlılar, resmi internet siteleri üzerinden de yapılan anlaşmayı duyurdu.

Real Madridden Corona hamlesi Santiago Bernabeu depo olacak...

Sadio Mane'nin 50. golü!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eda Erdem Dündar: Dolu tribünlere karşı oynamak istiyoruz

Eda Erdem Dündar: Dolu tribünlere karşı oynamak istiyoruz

Sergen Yalçın: Hiçbir oyuncumuzda problem yok

Sergen Yalçın: Hiçbir oyuncumuzda problem yok

Yukatel Denizlispor'un antrenmanları 30 Mart'a ertelendi

Yukatel Denizlispor'un antrenmanları 30 Mart'a ertelendi

Nottingham Forrest, Diagne için teklif yapmaya hazırlanıyor

Nottingham Forrest, Diagne için teklif yapmaya hazırlanıyor

Sıradaki Haber