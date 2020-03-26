Real Madrid'den Corona hamlesi! Santiago Bernabeu depo olacak...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

İspanya'da corona virüs salgınının hızla yayılmasından sonra ülkenin en büyük spor kulüplerinden biri olan Real Madrid harekete geçti.

Yüksek Spor Konseyi ile ortaklaşa çalışma kararı alan Real Madrid, yaptığı resmi açıklamayla, statları Santiago Bernabeu'nun corona virüs salgını döneminde depo olarak kullanılacağını duyurdu.

Şu anda hayati tehlikeler resmen bitene kadar lig maçları oynanmayacağı için Real Madrid'in maçlarının yapıldığı stat, bağışlanan ilaçlar, tıbbi malzemeler, ekipmanlar ve diğer her şey için depo olarak kullanılacak.

Eflatun-beyazlılar, resmi internet siteleri üzerinden de yapılan anlaşmayı duyurdu.