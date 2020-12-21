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21.12.2020 - 01:32 |

Real Madrid'in zirve takibi! Tam 4 gol...

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup etti. Puanını 29'a çıkaran Real Madrid, lider Atletico Madrid'in (iki maçı eksik) ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Real Madrid'in zirve takibi! Tam 4 gol...
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, ilk 13 dakikada iki gol buldu. 

Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 9), Luka Modriç (Dk. 13) ve Lucas Vazquez (Dk. 90 2) atarken, ev sahibi Eibar'ın tek golü 28. dakikada Kike Garcia'dan geldi. 

Ligde puanını 29'a çıkaran Real Madrid, lider Atletico Madrid'in (iki maçı eksik) ardından averajla ikinci sırada yer aldı. 

Eibar ise 15 puanla 14. sırada kaldı. Diğer yandan 14-17 Ocak'ta organize edilen 4'lü İspanya Süper Kupası'ndan dolayı 19. hafta maçını hafta içinde oynayan Real Madrid'in ligin 1. haftasındaki Getafe maçı eksik bulunuyor.

Real Madridin zirve takibi Tam 4 gol...

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