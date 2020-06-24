Real Sociedad - Celta Vigo maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Salgın arası sonrası çıktığı 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaştı - Avrupa Ligi'ne de yavaş yavaş "elvada" demek üzere! Sakatlığı nedeniyle çok uzun süredir forma giyemeyen Asier Illarramendi'nin Real Madrid maçı sonrası hakemleri küçük düşürücü ifadeler kullandığı için 2 maç da ceza aldığı açıklandı. Oynayıp ceza alsaydı büyük eksiklikti ama zaten uzun süredir kadroda değildi... Real Madrid maçını cezası nedeniyle kaçıran sağ bek Joseba Zaldua ise direkt olarak ilk 11'e geri dönecek.

Celta Vigo cephesine baktığımızda orta sıralarda gezinen Alaves karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin moralleri yukarı çektiğini görüyoruz... Denis Suarez 2 asist, Rafinha ise 2 golle ön plandaydı. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu gördüğü sarı kart ile kritik maç öncesi cezalı duruma düşmüştü. Eibar ve Mallorca'ya oranla daha formda gözüküyorlar ancak TD Oscar Garcia'nın kadroyu iyi kullanması lazım. Özel izinle alınan Nolito da 1 gol ve 1 asistle Alaves maçının kayda değer isimlerindendi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Celta Vigo ligdeki son 6 maçının 5'inde gol yemedi.

- Celta Vigo'nun deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Real Sociedad, iki takım arasında oynanan son 5 resmi maçın sadece 1'ini kaybetti. (3 galibiyet - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Sociedad kazanır" oldu! %34'lük kesim ev sahibi için Celta Vigo'yu ayağa kalkma maçı olarak görüyor. %13'lük kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

BERKUK ÜNYAY GOLLERDEN YANA

Celta Vigo sezonun en iyi futbolunu son Alaves maçında oynadı. Belki rakip 10 kişi kaldı ama o ana kadar da oyunu domine eden taraf Celta'ydı. Rafinha takıma müthiş katkı veriyor. Okay'ın orta sahadaki dinamizmini de unutmamak gerek. Takımın morali yerinde. Sociedad evinde gole yakın. Ama moralli Celta da gol bulur.