Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Real Sociedad - Celta Vigo maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
24.06.2020 - 10:14 |

Real Sociedad - Celta Vigo maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo, San Sebastian'da Real Sociedad'a konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik İspanya La Liga'da kesintisiz Canlı İzle keyfi de Misli.com'da!

Real Sociedad - Celta Vigo maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
ABONE OL

Salgın arası sonrası çıktığı 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaştı - Avrupa Ligi'ne de yavaş yavaş "elvada" demek üzere! Sakatlığı nedeniyle çok uzun süredir forma giyemeyen Asier Illarramendi'nin Real Madrid maçı sonrası hakemleri küçük düşürücü ifadeler kullandığı için 2 maç da ceza aldığı açıklandı. Oynayıp ceza alsaydı büyük eksiklikti ama zaten uzun süredir kadroda değildi... Real Madrid maçını cezası nedeniyle kaçıran sağ bek Joseba Zaldua ise direkt olarak ilk 11'e geri dönecek. 

Celta Vigo cephesine baktığımızda orta sıralarda gezinen Alaves karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin moralleri yukarı çektiğini görüyoruz... Denis Suarez 2 asist, Rafinha ise 2 golle ön plandaydı. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu gördüğü sarı kart ile kritik maç öncesi cezalı duruma düşmüştü. Eibar ve Mallorca'ya oranla daha formda gözüküyorlar ancak TD Oscar Garcia'nın kadroyu iyi kullanması lazım. Özel izinle alınan Nolito da 1 gol ve 1 asistle Alaves maçının kayda değer isimlerindendi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Celta Vigo ligdeki son 6 maçının 5'inde gol yemedi.

- Celta Vigo'nun deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Real Sociedad, iki takım arasında oynanan son 5 resmi maçın sadece 1'ini kaybetti. (3 galibiyet - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Sociedad kazanır" oldu! %34'lük kesim ev sahibi için Celta Vigo'yu ayağa kalkma maçı olarak görüyor. %13'lük kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

BERKUK ÜNYAY GOLLERDEN YANA

Celta Vigo sezonun en iyi futbolunu son Alaves maçında oynadı. Belki rakip 10 kişi kaldı ama o ana kadar da oyunu domine eden taraf Celta'ydı. Rafinha takıma müthiş katkı veriyor. Okay'ın orta sahadaki dinamizmini de unutmamak gerek. Takımın morali yerinde. Sociedad evinde gole yakın. Ama moralli Celta da gol bulur.

Real Sociedad - Celta Vigo maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

 

Murat Özen: Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan Welinton'u çok istiyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Real Sociedad - Celta Vigo maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Real Sociedad - Celta Vigo maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  2. 12 yıl sonra yeniden! Alex de Souza'nın paylaştığı isim konuştu
    12 yıl sonra yeniden! Alex de Souza'nın paylaştığı isim konuştu
  3. 'Fenerbahçe’de futbol aklı yok'
    'Fenerbahçe’de futbol aklı yok'
  4. Son dakika transfer haberleri | Alanyaspor'dan Papiss Cisse'ye yeni kontrat
    Son dakika transfer haberleri | Alanyaspor'dan Papiss Cisse'ye yeni kontrat
  5. Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Giuliano sürprizi! Yeniden...
    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Giuliano sürprizi! Yeniden...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri | Galatasaray'da Terim'in yeni yardımcısı belli oldu: Ayhan Akman...

Son dakika haberleri | Galatasaray'da Terim'in yeni yardımcısı belli oldu: Ayhan Akman...

Fenerbahçe'de 109 günlük kara tablo

Fenerbahçe'de 109 günlük kara tablo

Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ hakkında suç duyurusu!

Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ hakkında suç duyurusu!

Galatasaray'da yeni golcü Onyekuru!

Galatasaray'da yeni golcü Onyekuru!

Sıradaki Haber