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13.12.2018 - 18:12 | | İSTANBUL (AA)

Recep Çınar, PFDK'ye sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Recep Çınar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Recep Çınar, PFDK'ye sevk edildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Recep Çınar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Recep Çınar'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Recep Çınar, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçının hakem Mete Kalkavan'ı eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

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