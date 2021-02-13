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Haberler1.Lig Haberleri Recep Uçar: Kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz
13.02.2021 - 17:01 | | İSTANBUL (AA) -

Recep Uçar: Kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz

TFF 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, çok zor bir maçı kazandıklarını söyledi.

Recep Uçar: Kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz
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Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazandıklarını aktardı.

Recep Uçar, Eskişehirspor'un iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Karşımızda dirençli, sert ve doğru savunma yapan bir rakip vardı. Bundan önceki maçlarda rakipleri kadar pozisyona giren bir Eskişehirspor vardı. Sadece iki farklı geriye düşünce kırılganlık yaşıyorlar. Maçın başlarında golü bulduk ancak biz ikinci golü bulamayınca dirençli oyunları aynı şekilde devam etti." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik eden Uçar, "Biz final paslarını doğru kullanamadık. 90'dan sonra goller bulduk ve kazandık. Bu sene ilk kez iki maç üst üste kazandık. Kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev ise gelecek senelerin takımını kurmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Kulübümüzün yönetimi ne kadar zorluk çekiyorsa sahadaki oyuncular da o kadar zorluk çekiyor. Biz bu zorlukları artıya çevirmeye çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Oyuncuların çabasından memnunum. Maçı ikiye bölersek 11 kişi olduğumuz bölüm ve 10 kişi kaldığımız bölüm diyebiliriz. Son anlardaki hatalarla da skor 3-0 oldu. Maçı skor üzerinden değerlendirmiyorum. Gençlerle tecrübeli oyuncuları bir araya getirip tecrübeli bir takım oluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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