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05.12.2020 - 13:14 | | İSTANBUL (İHA)

Red Bull ailesinin yeni üyesi Bora Altıntaş oldu

Türkiye’nin BMX’teki genç ve yükselen yıldızı Bora Altıntaş, Red Bull ailesine katıldı.

Red Bull ailesinin yeni üyesi Bora Altıntaş oldu
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Türkiye’de ilginin giderek arttığı spor dallarından BMX’in yükselen yıldızı Bora Altıntaş, Red Bull ailesine katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu sporcu, bundan sonra Red Bull sporcusu olarak yarışacak. 13 yaşından beri ailesinin de desteğiyle BMX ile ilgilenen Bora Altıntaş, 2015 ve 2016 yıllarında 3 kez Güney Kıbrıs’ta Limassol BMX Street Festival yarışmasında mutlu sona ulaştı. 2017’de gerçekleştirilen 2. Türkiye BMX Günü’nde podyumun ikinci basamağına çıkan Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, 2019 yılında ise büyük başarıya imza attı.

Dünya 6.’sı oldu
Dünyanın en büyük profesyonel BMX yarışlarından biri olan ve yarışmacılarını davet usulü seçen Nass Festival’e katılan Bora Altıntaş, bu mücadelede 6. olarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı yıl Yunanistan’da RideonBmx Battle Of Teams yarışmasında takım birinciliğine erişen Bora Altıntaş, yeni başarılarına Red Bull sporcusu olarak ulaşmak için mücadele edecek. 19 yaşındaki sporcuya Red Bull sporcusu olduğunu gösteren kask ise örnek aldığı sporcunun da katıldığı büyük bir sürpriz ile verildi. Kask teslim edilirken, BMX efsanesi ve bir diğer Red Bull sporcusu Gerret Reynolds’ın Bora Altıntaş’a özel yolladığı video da genç sporcuya izletildi.

Bora Altıntaş, 2018 yılında babası Fikri Altıntaş ve annesi Besime Altıntaş’ın destekleriyle Kuzey Kıbrıs’ın dünya standartlarındaki ilk skate parkı olan FiberaBmx Skateparkı hayata geçirmişti. Sporcu, “Red Bull sporcusu olmak, tüm dünya üzerinde seçilmiş insanlara özgün bir şey ve hiç kolay değil. Sadece çok büyük bir enerji içeceği firması değil, aynı zamanda çok büyük bir aile. Bu yüzden Red Bull sporcusu olduğum için dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim. Mesleğimi BMX’in üzerinde yaparken arkamda böyle büyük bir ailem olması, benim motivasyonumu en üst seviyeye çıkarıyor” diye konuştu.

Red Bull ailesinin yeni üyesi Bora Altıntaş oldu

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