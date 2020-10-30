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30.10.2020 - 13:18 | | İSTANBUL / DHA

Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'na hazırlanıyor

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu hazırlıklarına hız verdi.

Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'na hazırlanıyor
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 8 Kasım'da gerçekleştirilecek maraton öncesinde Red Bull Challengers, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en zor parkurlarında antrenman koşularını sürdürüyor. Beat, No Reason Co., Rundamental, Runarchy, KSK One Team ve Ankarunning koşu gruplarından oluşan Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nda hem şehre meydan okuyacak, hem de koşmak isteyenlere ilham olacak. 

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nun hazırlıklarını hızlandırdı. Antrenmanlarını İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en zor parkurlarında sürdüren Red Bull Challengers, 8 Kasım günü gerçekleştirilecek maratonla hem şehre meydan okuyacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak. Beat, No Reason Co., Rundamental, Runarchy, KSK One Team ve Ankarunning koşu grupları, N Kolay İstanbul Maratonu öncesinde 3 farklı şehirde, her biri takipçilerinden gelen öneriler sonunda belirlenen zorlu parkurları kendilerine koşu parkuru olarak belirledi. Red Bull Challengers, 8 Kasım Pazar günü koşulacak N Kolay İstanbul Maratonu'nda herkesi aktif yaşama teşvik etmek için kilometreleri katedecek. 

ŞEHRE MEYDAN OKU
Red Bull Challengers ile birlikte şehre meydan okumak isteyen herkes, koşu gruplarının paylaştığı parkurlarda yaptıkları antrenman koşusunu videoya çekip @redbulltr ve koşu grubunu etiketleyip #şehremeydanoku etiketli sosyal medya paylaşımlarıyla etkinliğe dahil olabiliyor.

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