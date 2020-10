Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'na hazırlanıyor

8 Kasım'da gerçekleştirilecek maraton öncesinde Red Bull Challengers, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en zor parkurlarında antrenman koşularını sürdürüyor. Beat, No Reason Co., Rundamental, Runarchy, KSK One Team ve Ankarunning koşu gruplarından oluşan Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nda hem şehre meydan okuyacak, hem de koşmak isteyenlere ilham olacak.

ŞEHRE MEYDAN OKU

Red Bull Challengers ile birlikte şehre meydan okumak isteyen herkes, koşu gruplarının paylaştığı parkurlarda yaptıkları antrenman koşusunu videoya çekip @redbulltr ve koşu grubunu etiketleyip #şehremeydanoku etiketli sosyal medya paylaşımlarıyla etkinliğe dahil olabiliyor.