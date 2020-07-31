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31.07.2020 - 12:26 |

Red Bull Illume’dan Hazal Nehir’e büyük ödül

Dünyanın en büyük aksiyon ve macera sporları fotoğraf yarışması olan Red Bull Illume’de 2020 yılının kazananları belli oldu. 5 kategoride gerçekleştirilen yarışa binlerce fotoğraf ve video katılırken Red Bull sporcusu Hazal Nehir ve Red Bull fotoğrafçısı Nuri Yılmazer’in projesi olan ‘Hazal Nehir’in Hayalindeki Parkur’, hem genel klasmanda hem de homework kategorilerinde birinci oldu.

Red Bull Illume’dan Hazal Nehir’e büyük ödül
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Dünyanın en önemli fotoğraf yarışmalarından biri olarak gösterilen Red Bull Illume’da 2020 yılının şampiyonları belli oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce fotoğrafın, videonun ve instagram hikayesinin yarıştığı mücadelede jüri, katılımcıları 5 kategoride değerlendirdi. Homework, Throwback, Unseen, Storytale ve Instagram Hikayesi kategorilerindeki yarışmada Red Bull sporcusu Hazal Nehir ve Red Bull fotoğrafçısı Nuri Yılmazer’ın projesi Hazar Nehir’in Hayalindeki Parkur, iki dalda mutlu sona ulaştı.

Homework kategorisinde yarışmaya katılan Hazal Nehir’in Hayalindeki Parkur, hem bu kategorinin video bölümünde hem de genel klasmanda aynı bölümde birinciliği elde etti. Birinciliğe ulaşan videoda, Türkiye’nin ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, kartondan kopyasıyla evinde parkur yapıyordu. Red Bull fotoğrafçısı Nuri Yılmazer’in çekimlerini stop motion tekniği ile gerçekleştirdiği ve toplamda 1026 tane karton Hazal Nehir kopyasının kullanıldığı videonun çekimleri 6 gün sürmüştü.

Red Bull Illume’dan Hazal Nehir’e büyük ödül

Red Bull Illume 2020 Kazananları:

Genel Klasman:

Video: Hazal Nehir-Nuri Yılmazer

Fotoğraf: Florian Breitenberger

Instagram Hikayesi: Tay Seng Tee

Kategoriler:

Throwback: Florian Breitenberger

Storytale: Tay Seng Tee

Homework Fotoğraf: Diana Oros

Homework Video: Hazal Nehir-Nuri Yılmazer

Unseen Fotoğraf: Germain Favre-Félix

Unseen Video: Victor Haegelin

Garry Rodrigues'in keyfi yerinde...
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