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03.03.2020 - 15:45 | | Sabah

Reha Kapsal: Roberto Carlos en doğru tercih

Eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe yönetiminin sezon sonuna kadar Roberto Carlos'la anlaşmasının doğru olacağını söyledi.

Reha Kapsal: Roberto Carlos en doğru tercih

Süper Lig'in ikinci yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performansa imza atan Fenerbahçe, son 5 maçında yalnızca 2 puan alabildi.

Eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, sezon sonuna kadar Roberto Carlos'un gelmesinin doğru olacağını söyledi...

Reha Kapsal şöyle konuştu: "Bence Fenerbahçe'ye 10 maçlığına Roberto Carlos gelebilir. Emre, Tuncay, Volkan, Orhan Ak 4'lüsünün gelmesi doğru değil. Çünkü deneyimlerini yok. Uzun vadede de Roger Schmidt getirilecektir. Şunu unutmamak gerekiyor; Futbolculukta oyuncu kendinden mesuldur. Teknik adamlıkta ise her şeyden mesuldur. Bunu karıştırmamak gerekir. Bir tane de kupa rövanşı var sonuçta. İyi sonuçlar alınabilmesi için Roberto Carlos'un getirilmesi doğru olur" dedi.

 

Reha Kapsal: Roberto Carlos en doğru tercih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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