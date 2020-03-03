Reha Kapsal: Roberto Carlos en doğru tercih

Süper Lig'in ikinci yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performansa imza atan Fenerbahçe, son 5 maçında yalnızca 2 puan alabildi.

Eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, sezon sonuna kadar Roberto Carlos'un gelmesinin doğru olacağını söyledi...

Reha Kapsal şöyle konuştu: "Bence Fenerbahçe'ye 10 maçlığına Roberto Carlos gelebilir. Emre, Tuncay, Volkan, Orhan Ak 4'lüsünün gelmesi doğru değil. Çünkü deneyimlerini yok. Uzun vadede de Roger Schmidt getirilecektir. Şunu unutmamak gerekiyor; Futbolculukta oyuncu kendinden mesuldur. Teknik adamlıkta ise her şeyden mesuldur. Bunu karıştırmamak gerekir. Bir tane de kupa rövanşı var sonuçta. İyi sonuçlar alınabilmesi için Roberto Carlos'un getirilmesi doğru olur" dedi.