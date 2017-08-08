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08.08.2017 - 10:36 | | ALANYA, (DHA)

Remy'ye sürpriz kutlama

Alanyaspor'un Fransız kalecisi Remy Riou, sürpriz bir kutlamayla yeni yaşına girdi.

Remy'ye sürpriz kutlama
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Alanyasporlu kaleci Remy Riou, antrenman öncesi renkli bir sürprizle karşılaştı. 30 yaşına giren tecrübeli kaleci için doğum günü kutlaması yapıldı.

Remy Riou kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde söndürdü. Pastanın ilk dilimini ise Riou'ya kaptan Haydar Yılmaz yedirdi. Daha sonra teknik ekip ve futbolcular Remy Riou'nun yeni yaşını tebrik etti.

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