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06.09.2020 - 14:51 | | ANKARA (AA) -

Renault F1 Takımı, adını Alpine olarak değiştiriyor

Formula 1 takımlarından Renault, gelecek yıldan itibaren Alpine adıyla yarışacak.

Renault F1 Takımı, adını Alpine olarak değiştiriyor
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Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Renault'un adının Alpine olarak değiştirileceği belirtildi.

Takımın yeni renklerinin ise Fransa bayrağını temsilen mavi, beyaz ve kırmızı olacağı kaydedildi.

Renault, F1'de gelecek sezon iki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso ve Fransız Esteban Ocon ile mücadele edecek.

Renault F1 Takımı, adını Alpine olarak değiştiriyor

 

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