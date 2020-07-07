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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Rennes, Martin Terrier'i kadrosuna kattı
07.07.2020 - 13:04 | | AA

Rennes, Martin Terrier'i kadrosuna kattı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes, Olympique Lyon'da forma giyen Martin Terrier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Rennes, Martin Terrier'i kadrosuna kattı
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Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Rennes, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Olympique Lyon'a 12 milyon avro ödeyecek.

Rennes, Martin Terrieri kadrosuna kattı

Sözleşmedeki bazı özel maddelerin gerçekleşmesi halinde Olympique Lyon, 3 milyon avro daha kazanacak ve oyuncunun başka bir takıma muhtemel transferinden yüzde 15 bonservis bedeli alacak.

Sağlık kontrolünden geçirilen Fransız kanat oyuncusu, Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Martin Terrier, Olympique Lyon formasıyla 77 karşılaşmada 17 kez ağları havalandırdı.

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