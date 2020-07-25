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HaberlerGalatasaray Haberleri Resmen açıkladı! "Mariano'yu istiyoruz"
25.07.2020 - 19:34 | | Fanatik

Resmen açıkladı! "Mariano'yu istiyoruz"

Galatasaray ile yollarını ayıran Brezilyalı sağ bek Mariano'ya ülkesi Brezilya'dan talip çıktı. Atletico Mineiro sportif direktörü Alexandre Mattos konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Resmen açıkladı! "Mariano'yu istiyoruz"
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Galatasaray'dan geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin sona ermesi üzerine ayrılan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusuydu. Bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki savunmacının geleceğiyle ilgili ülkesinden gelen son açıklama ise gündem yarattı.

"Mariano'yu kadromuza katmaya çalışacağız"
Deneyimli futbolcuyla uzun bir süredir ilgilenen Atletico Mineiro'da sportif direktör Alexandre Mattos, TV Band kanalına yaptığı açıklamada "Guga'yı satsak da satmasak da Mariano'yu kadromuza katmaya çalışacağız. Guga giderse elimizde Mariano ve Mailton olacak ki her ikisi de Jorge Sampaoli'nin istediği tarzda oyuncular." sözlerini kullanarak Mariano'nun transferini duyurmuş oldu.

Öte yandan Mariano'nun İstanbul kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirebileceği iddia edildi.

Atletico Mineiro'da daha önce de forma giyen deneyimli futbolcu, takımın şu anki teknik patronu Jorge Sampaoli ile de 2016-17 sezonunda Sevilla'da birlikte çalışmıştı.

Resmen açıkladı Marianoyu istiyoruz

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