Rezan Çorlu attı, rakip çıldırdı

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Lyngby ile Hobro takımları arasında başkent Kopenhag’da oynanan play-off rövanş maçına, Rezan'ın takımı deplasmanda elde ettiği 2-1'lik galibiyetin avantajıyla çıktı.

Lyngby müsabakanın ilk dakikalarında 1-0 geriye düşerken, Rezan Çorlu takımını 2-1 öne geçiren şık bir gol atınca oyun sertleşti. Hobro karşılaşmanın sonlarına doğru bir gol daha bularak skoru 2-2 yaptı. Ancak rakip takımın futbolcularından Edgar Babayan'ın bir pozisyonda Lyngby’li bir futbolcuyu adeta biçerek direk kırmızı kart görmesi üzerine, Rezan Çorlu bu oyuncuyu iterek kırmızı kart gördü.

Bu olayın ardından ortalık bir anda karışınca iki takımın futbolcularıyla saha kenarı adeta birbirine girerken, Hobro’lu futbolcu İmed Louati, Rezan Çorlu’ya tükürerek kırmızı kart yiyen üçüncü futbolcu oldu. Ülkede canlı yayında yaşanan skandal görüntüler maç bitimiyle de devam ederken, Rezan Çorlu’nun Türk menajeri Evren Şahin saha içine inerek futbolcusunu sakinleştirmeye çalıştı.

Rezan Çorlu, Lyngby’de son maçına çıktığını ve sözleşmesi olduğu ülke futbolunun lokomotif kulüplerinden Bröndby’ye geri döneceğini belirtirken, takım arkadaşının çok sert bir faule maruz kalmasından dolayı rakip futbolcuyu hafif itmesi nedeniyle gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu söyledi. 22 yaşındaki yıldız futbolcu, Bröndby kulübünde yeni sezona cezalı olarak başlamaması için kulübünün kırmızı karta itiraz edeceğini umduğunu dile getirdi.

Danimarka Süper Ligi’nde muhteşem bir sezon geçiren Rezan Çorlu’nun, Trabzonspor’un yanı sıra, İstanbul kulüplerinin radarında olduğu ve Türk Milli Takımı tarafından da izlendiği ifade edildi.

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