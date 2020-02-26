Rezan Çorlu haftanın onbirinde

Türk genç yıldız Rezan Çorlu, geçtiğimiz pazar günü Lyngby’nün kendi sahasında Esbjerg’i 2-0 yendiği maçta attığı ikinci golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Süper Lig’de 22. haftanın onbirinde yer alan Çorlu, aldığı 9.7 gibi en yüksek puanla en iyi orta saha oyuncusu ünvanını aldı. İtalya’nın Roma kulübüne iki yıl önce giden Rezan Çorlu, futbola başladığı Danimarka’nın köklü kulüplerinden Bröndby’nün bu sezon kendisini geri istemesi üzerine menajeri Evren Şahin’in yoğun çabaları sonucu geri dönmüştü.

Bröndby tarafından bu sezon için Lyngby kulübüne kiralanan Çorlu, eski takımının devre arasında var olan sözleşmesini bir yıl daha uzatıp, geri almak istemesi çabaları sonuç vermeyince sezon sonuna kadar burda kalmak zorunda kaldı