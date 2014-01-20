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20.01.2014 - 13:23 |

Ribery sonunda patladı

Fransız yıldız, Ballon d'Or'un Ronaldo'ya verilmesinin kalbini kırdığını açıkladı.

Ribery sonunda patladı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Fransız oyuncusu Frank Ribery, FIFA Ballon D'or (Altın Top) ödülüne layık görülen Cristiano Ronaldo'nun 2013'te hiçbir şey kazanmadığını ifade ederek, ödülün kendisine verilmemesinden dolayı üzgün olmadığını ancak yüreğinin acıdığını söyledi.

Ribery, Münih'te yayımlanan Abendzeitung gazetesine yaptığı açıklamada, dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nün artık kendisini ilgilendirmediğini belirterek, bu konunun kendisi için kapandığını ifade etti.

"Kişisel ve takım bazında her şeyi kazandım. Ronaldo 2013'te hiçbir şey kazanmadı. Üzgün değilim, ancak yüreğim acıyor" diyen Ribery, "Yanlış anlaşılmasın, ben orada bulunduğumdan dolayı gurur duyuyorum ama ödülü hak ettiğimi hissediyorum. Herkes benim kazanmam gerektiğini söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ronaldo'nun kazanacağını herkesin bildiğini, FIFA'nın oylama süresini özellikle 2 hafta uzattığını savunan Ribery, Altın Top'un Ronaldo'ya verilmesinde politikanın rol oynadığını da ileri sürdü.

Oylamada sadece kendisinin değil, takım arkadaşlarının da haksızlığa uğradığına inandığını dile getiren Fransız oyuncu, yılın en iyi 11'inde sadece 3 Bayern Münihli oyuncunun bulunduğuna dikkati çekti.

Bu kategoride Bayern Münih'ten David Alaba, Thomas Müller, Bastian Schweinstieger ve Arjen Robben'in de yer alması gerektiğini savunan Fransız futbolcu, "Biz 5 kupa aldık. Tarih yazdık. Bunu daha önce kim yaptı? Borussia Dortmundlu oyuncular da eksik. (Mario) Götze, (Robert) Lewandowski nerede? Bu böyle olmaz" değerlendirmesini yaptı.

Ribery, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ve Real Madrid'in yer alması durumunda, yılın en iyi 11'inin sadece bu takımların oyuncularından oluşacağına inandığını da kaydetti.

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