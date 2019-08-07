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07.08.2019 - 16:41 |

Ricardo Faty 1 yıl daha Ankaragücü'nde

MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ricardo Faty 1 yıl daha Ankaragücü'nde
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İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

Geçtiğimiz sezon kadromuzda buluınan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladık.

Türkiye’yi ve Ankara’yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, “Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı.

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