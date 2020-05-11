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11.05.2020 - 17:55 |

Ricardo Faty hastaneden taburcu oldu!

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yıldızı Ricardo Faty'den iyi haber geldi. Koronavirüs tedavisi gören Faty, sosyal medyadan test sonucunun negatif geldiğini duyurdu.

Ricardo Faty hastaneden taburcu oldu!
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MKE Ankaragücü'nün Senegalli oyuncusu Ricardo Faty sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iyileştiğini duyurdu.

Faty paylaşımda, "Bugün itibariyle tamamen iyileştim ve Covid-19 testlerim negatif. Bana gösterdiğiniz ilgiden ve iyi niyetli mesajlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Her gün olağanüstü bir iş yapan sağlık personelin teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Ricardo Faty hastaneden taburcu oldu

Ricardo Faty hastaneden taburcu oldu

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