Ricardo Faty hastaneden taburcu oldu!

MKE Ankaragücü'nün Senegalli oyuncusu Ricardo Faty sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iyileştiğini duyurdu.

Faty paylaşımda, "Bugün itibariyle tamamen iyileştim ve Covid-19 testlerim negatif. Bana gösterdiğiniz ilgiden ve iyi niyetli mesajlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Her gün olağanüstü bir iş yapan sağlık personelin teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.

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