Ricardo Quaresma: Günde 4-5 kez yıkanıyorum

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, karantina günlerini Türkiye'de geçiriyor. Eşi, çocukları ile birlikte İstanbul'daki evlerinde bulunan oyuncu, zorlu zamanların geride kalarak yeniden maçların başlayacağı günleri bekliyor.

36 yaşındaki futbolcu, ülkesinde yayınlanan '5 para a Meia Noite' isimli programa görüntülü olarak bağlanarak, buradaki sohbete katıldı. Geçirdiği zor çocukluk zamanlarından bahseden yıldız isim, banyo yapmak konusundaki ilginç gerçeğini açıkladı.

'Suya verecek param var, sürekli duş alıyorum'

Banyo konusunda bir itirafta bulunan Quaresma "Küçükken pek sık yıkanamazdım çünkü evimizde banyo yoktu. Şimdiyse suya verecek param var ve sürekli duş alıyorum. Günde 4-5 kez yıkanıyorum" dedi. İstanbul'da evdeki yaşantılarını da anlatan oyuncu şöyle devam etti:

'Eşimin yardımıyla evde kek yapıyorum'

"Burada evimde ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Futbolu şimdiden özledim ama böyle olması gerekiyor. Kendime mini fitness salonu yaptım, formumu kaybetmemek için orada çalışıyorum. Unlu mamuller de imal ediyorum, kek yapıyorum. Eşim sağolsun bu konuda bana yardımcı oluyor".

'Tüm futbolcularda vardı, ben de aldım'

Program sırasında ilk saatini de gösteren Quaresma, "Bu saati, sözleşme imzalayıp para kazanmaya başladığımda ilk maaşımla almıştım. Çünkü bütün futbolcuların kolunda büyük saatler görmüştüm ve o zaman bir gün benim de böyle bir saatim olsun diye düşünmüştüm. O yüzden bu saatin bende özel bir yeri var" dedi.