Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması!

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Quaresma maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeliyiz"

"Önemli bir galibiyet aldık. Bizi geliştirmek adına önemli. Oynayacağımız her maçı aynı ciddiyetle oynamalı ve ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeliyiz."

Ayrılık ile ilgili soruya Portekizli yıldız, "Düşündüğüm şey, şu anda içinde bulunduğumuz durum. Elimden geldiğince Kasımpaşa'ya yardımcı olmaya çalışıyorum. Gelecekte ne olur, kalır mıyım, gider miyim, bunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.