Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Trabzon'a da kaybederse işi zor

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede; "Ben puan barajının çoğalacağını değil düşeceğini düşünüyorum. Galatasay, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de galip gelse ya da berabere kalsa da şampiyonluğa aday olacaktır. Beşiktaş o fırsatı bugün kaçırdı. Başakşehir, Fenerbahçe'ye yenilmesine ve Sivas'la berabere kalmasına rağmen Beşiktaş ile arasında 7 puan farkı var. Beşiktaş ve Galatasaray bundan sonra kazanmak zorunda. Trabzonspor'un puan kaybetme lüksü var. Beşiktaş eğer Trabzonspor maçını kaybederse artık futbolculara lig ızdırap gelir" ifadelerine yer verdi.