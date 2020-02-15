Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Trabzon'a da kaybederse işi zor
Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e konuk oldu. Medipol Başakşehir, 50. dakikada Demba Ba'nın attığı golle sahasında 1-0 üstünlükle ayrıldı. Başakşehir üç puanın sahibi oldu, puanını 43'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Beşiktaş, kritik deplasmanda yenilerek 36 puanda kaldı. Rıdvan Dilmen, karşılamanın ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendirdi
Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede; "Ben puan barajının çoğalacağını değil düşeceğini düşünüyorum. Galatasay, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de galip gelse ya da berabere kalsa da şampiyonluğa aday olacaktır. Beşiktaş o fırsatı bugün kaçırdı. Başakşehir, Fenerbahçe'ye yenilmesine ve Sivas'la berabere kalmasına rağmen Beşiktaş ile arasında 7 puan farkı var. Beşiktaş ve Galatasaray bundan sonra kazanmak zorunda. Trabzonspor'un puan kaybetme lüksü var. Beşiktaş eğer Trabzonspor maçını kaybederse artık futbolculara lig ızdırap gelir" ifadelerine yer verdi.