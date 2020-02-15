Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Trabzon'a da kaybederse işi zor
15.02.2020 - 08:08 |

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Trabzon'a da kaybederse işi zor

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e konuk oldu. Medipol Başakşehir, 50. dakikada Demba Ba'nın attığı golle sahasında 1-0 üstünlükle ayrıldı. Başakşehir üç puanın sahibi oldu, puanını 43'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Beşiktaş, kritik deplasmanda yenilerek 36 puanda kaldı. Rıdvan Dilmen, karşılamanın ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendirdi

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Trabzon'a da kaybederse işi zor

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede; "Ben puan barajının çoğalacağını değil düşeceğini düşünüyorum. Galatasay, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de galip gelse ya da berabere kalsa da şampiyonluğa aday olacaktır. Beşiktaş o fırsatı bugün kaçırdı. Başakşehir, Fenerbahçe'ye yenilmesine ve Sivas'la berabere kalmasına rağmen Beşiktaş ile arasında 7 puan farkı var. Beşiktaş ve Galatasaray bundan sonra kazanmak zorunda. Trabzonspor'un puan kaybetme lüksü var. Beşiktaş eğer Trabzonspor maçını kaybederse artık futbolculara lig ızdırap gelir" ifadelerine yer verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi! Oyundan çıktı ve...

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Trabzona da kaybederse işi zor

 

    14 Şubat Sevgililer Günü’nde ilginç koşu
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mert Günok'tan sezon rekoru

    Mert Günok'tan sezon rekoru

    Linnes sağ, Ömer Bayram sola geçecek

    Linnes sağ, Ömer Bayram sola geçecek

    Kemer’de büyük heyecan başlıyor

    Kemer’de büyük heyecan başlıyor

    Falcao, Fenerbahçe derbisine ısınacak!

    Falcao, Fenerbahçe derbisine ısınacak!

    Sıradaki Haber