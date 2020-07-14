Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Rıdvan Dilmen çılgın teklifi duyurdu! 22 milyon Euro...
14.07.2020 - 07:40 |

Rıdvan Dilmen çılgın teklifi duyurdu! 22 milyon Euro...

Rıdvan Dilmen, Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği Abdülkadir Ömür'e gelen teklifi dile getirdi.

Rıdvan Dilmen çılgın teklifi duyurdu! 22 milyon Euro...
ABONE OL

Rıdvan Dilmen, deplasmanda Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak Başakşehir'in yenildiği haftada büyük bir fırsatı tepen Trabzonspor ile ilgili büyük bir iddiayı ortaya attı.

Rıdvan Dilmen çılgın teklifi duyurdu 22 milyon Euro...

Dilmen, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için gelen 22 milyon euroluk teklifi Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için kabul etmediğini söyledi.

Dilmen, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmek herkesten 2 adım öne geçiriyor. Hiç olmadığı kadar önemli şu anda orası. 22 milyon euroyu reddetti Abdülkadir Ömür için Trabzonspor, ben biliyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerni düşündükleri için" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Trabzonspor'da 18 maça çıkan Abdülkadir, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Rıdvan Dilmen çılgın teklifi duyurdu 22 milyon Euro...

Abdülkadir Ömür çalışmaya devam ediyor

    Tümer Metin: "Ben olsam yıldızıımla kaybetmeyi tercih ederdim"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika haberleri | Hüseyin Çimşir istifasını sundu
      Son dakika haberleri | Hüseyin Çimşir istifasını sundu
    2. Medipol Başakşehir şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta!
      Medipol Başakşehir şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta!
    3. Falcao Galatasaray'ı ikiye böldü!
      Falcao Galatasaray'ı ikiye böldü!
    4. Fenerbahçe'yi savunması yaktı! Sadece sekiz maç...
      Fenerbahçe'yi savunması yaktı! Sadece sekiz maç...
    5. Ersin Destanoğlu: "Eleştirilerden etkilenmiyorum”
      Ersin Destanoğlu: "Eleştirilerden etkilenmiyorum”



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CAS'ın Manchester City kararı Trabzonspor'a umut oldu!

    CAS'ın Manchester City kararı Trabzonspor'a umut oldu!

    Ryan Babel ne demek istedi?

    Ryan Babel ne demek istedi?

    Olcay Şahan: "Nefes alabildik"

    Olcay Şahan: "Nefes alabildik"

    Chicago Maratonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

    Chicago Maratonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

    Sıradaki Haber