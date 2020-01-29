Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe transfer yapabilir

İşte Rıdvan Dilmen'in gündeme dair yaptığı açıklamalar;

SİVAS, 1 PUANI KURTARDI

Sivas, dün akşam son dakika da 1 puanı kurtardı. Rakiplerin Sivas'a bakış açısı değişti, bunun da etkisi var. Ben Sivasspor'da oyunda taktiksel sorun gördüm. Sivasspor'un ikinci bölgeyi çabuk geçtiği anlar en önemli silahı.

SEZONUN EN İYİSİ

Fenerbahçe sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Fenerbahçe, Başakşehir'i bozdu. Önce iyi oynadı sonra bozdu.

ÇABUK DÖNERLER

Galatasaray ise net bir galibiyet aldı. Kolay bir maç oldu onlar için. Falcao ve Saracchi maksimum 1 hafta oynamaz diye düşünüyorum. Çabuk döneceklerdir.

KAPI HER ZAMAN AÇIKTI

Beşiktaş, radikal bir değişikliğe gitti. Muhtemelen Sergen Yalçın ekibiyle beraber geldi. Sergen Yalçın'a kapı Beşiktaş'ta her zaman açıktı. Ancak bu tip takımlarda görev almak kolay değildir. İlk hedefi bu sezon için Avrupa'ya kalmak olmalı. Sergen Yalçın'ı değerlendirmek için gelecek sezonu beklemek gerekir.

BÜYÜK BEKLENTİ OLMAMALI

Önemli olan Sergen Yalçın'ın saygınlığını hissettirmesidir, onu da yaptı. Akıllı, zeki bir adam. Teknik direktörlüğündeki becerisi önemli etken olacak. Beşiktaş da, şimdiden gelecek sezonun hazırlığına başlamalı. Sergen Yalçın önümüzdeki yıl devam etmeli ancak bu sene beklenti büyük olmamalı. Şimdi Sergen Yalçın'da FEDA dönemine benzer bir durumda geldi. Bu yüzden mutlaka devam etmeli.

AVCI, ACELE ETTİ

Başarı da herkes sahiplenir. Başarısızlıkta teknik direktöre kalır. Bence Abdullah Avcı, kendi taktiğini getirmek için çok çabuk değişikliğe gitti. Hızlı davranmak istedi ama acele etti.

TAHKİM KURULU BAĞIMSIZ OLMALI

Benim yıllardır dediğim şey Tahkim Kurulu, TFF'den bağımsız olmalıdır. AİHM'nin bugünkü kararı doğru.

HAKEM KARARINI SÖYLEMEMELİ

Galatasaray, Çaykur Rize maçında hakemin yaptığı yanlış. İsmail Kartal sorsa bile, hakem kararının sebebini söylememeli. Bir diğer hatası da beklememiş olması; bekleseydi, karar VAR'a gidecekti. Oradan gelen uyarıyla da Marcao'ya faul olduğunu söyleyecekti ancak hakem beklemedi.

BEŞİKTAŞ'TA YERİ VAR

Göztepe - Beşiktaş maçında sol bek Rıdvan'ı isminden dolayı değil tabi ama beğendim. Karşısında ligin en formda oyuncularından birisi oynuyor. Rıdvan'ın gelecekte Beşiktaş'ta yeri var. Basit oynuyor ve çabuk bir oyuncu.

ERTELENMESİ ÇOK DOĞAL

Malatya - Trabzonspor maçının ertelenmesi kadar doğal bir şey yok. TFF, ben maçı erteledim diyecek, tek yapması gereken bu. TFF, hesap vermek zorunda değil. Ya maç erteleme kararı verilmeli ya da Malatyaspor Başkanı Adil Beyle görüşüp başka bir şehirde oynanmasını teklif etmeliydi.

F.BAHÇE DE OYNAMAK İSTEMEZDİ

TFF'den henüz yalanlama gelmediği için söylüyorum. Fenerbahçe, takımı da zor durumda kaldı. Fenerbahçe Kulübü de, Trabzonspor istediği için oynanmadı gibi algılanmasına tepki gösterdi. Fenerbahçe de lig maçını oynamak istemezdi. Malatya'da maçın psikolojik sebepten dolayı bile oynanmaması gerekirdi.

NWAKAEME'NİN KARTI HAKSIZ

Maça 3 gün kaldı. Trabzonspor da, Fenerbahçe de sakin kalmalı bu gün. Nwakaeme maçı kaçıracak ama kupada gördüğü kart haksızdı.

YAPILANDIRIRSA TRANSFER YAPABİLİR

Ali Bey biz bu faizleri ödeyemeyiz dedi. Başka bankayla anlaşma yapmak istiyor. Fenerbahçe, 31 Ocak'a kadar yapılandırmayı başarırsa belki transfer yapabilir.

HANGİ VİCDANLA SEVK ETTİNİZ?

Vedat Muriqi'yi hangi vicdanla sevk ettiniz. Öyle bir kural yok ki nasıl ceza vereceksiniz. Yıllardır denileni yapmalısınız; kupadaki maçın cezası kupada, ligdeki ligde çekilsin.