Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: Sosa ve Talisca'dan sonra...

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport Antalyaspor ile karşı karşı karşıya geldi. 90 dakikanın büyük bölümünü 1-0 önde götüren siyah-beyazlılar, son dakikalarda yenilen golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

NTV'de Misli.com'un sunduğu %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fraport Antalyaspor maçını yorumladı.

Beşiktaş'ın santrfordan çok transferde sağ beke ihtiyacı olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Nsakala gidiyor, rahatsız ediyor, dönüyor da... Ama sağ tarafta Necip, iyi bir profesyonel ama sağ bek değil. Atiba, Dorukhan ve Mensah'ın maçta birbirine girdi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Mensah'ı birkaç faul dışında sahada göremedik." dedi.

Kendi nazarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi tarihi kulüplerin seviyesinde olmayan çok futbolcu olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Büyük takımlarda önemli oyuncular vardır ama benim hayalimdeki büyük takım oyuncusu değildir onlar. Mensah bunlardan biri değil, ama benim kafamdaki Beşiktaş'ta Sosa ve Talisca'nın yeri daha başka. Ben Mensah'a kötü oyuncu demiyorum." ifadelerini kullandı.

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