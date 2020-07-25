Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Talisca...

Rıdvan Dilmen Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

"Pandemi sürecinden sonraki penaltı kararları muhtemelen daha fazladır. Uzatmalarda atılan gollerin fazlası da muhtemelen daha fazladır. Hakemlerin beyin koordinasyonu sebebiyle penaltıların sebebi arttı diye düşünüyorum. Antalyaspor - Galatasaray maçını yarın oynat mesela. Bugün Galatasaray kazandı diyelim. Alanyaspor puan farkını kapatamayacağı için rotasyon kadrosu yapacaktı kupa maçı için. Galatasaray'ın günahı ne, neden aynı saatte oynatmıyorsun. Federasyon bu tür avantaj veya dezavantaj yaratacak şekilde maç ayarlaması çok yanlış"

"Antalyaspor özellikle Tamer Tuna geldikten sonra ve pandemi sürecinden sonra 16 maçlık seri yaptı. Bu şampiyonluğa gidiş mücadelesi."

"Galatasaray klasik pozisyon verme hastalığından dolayı bugün yine geriye düştü. Okan da 2 maçtır iyi oynuyor. Muslera'sız ve Adem de iyi oynamasına rağmen kazanamıyor Galatasaray. Fatih Terim'e de inşallah 900 maçı değil 1500'üncü maçlarını görürüz, yorumlarız. Allah sağlık sıhat versin"

"Sezon sonu maçı gibi, 2-2 skoru normal. 3-3 de bitebilirdi. Zaman zaman biri, zaman zaman diğeri iyi oynadı. Böylesine bir maçtı."

"Yabancı konusu 9 civarında kulüp itiraz etmiş sanırım. Ben meseleye rakam olarak bakmıyorum. Bunları konuşabilmemiz için olan gerçeğe bakıyorum. Sınırın 10-14 olmasının kurallara dahil olmadığı için Karius, Pepe, Medel, Talisca, Mario Gomez'ler geliyor 2 sezon şampiyonluk geliyor ama bunun bedeli olacaktı."

"Burak Yılmaz günü gününe parasını alsaydı kesinlikle ayrılmazdı. Merih Demiral'ı demek ki Fenerbahçe beğenmemiş, Malatya, Beşiktaş vs. kimse beğenmemiş, Portekiz'e gitmiş. Cengiz Ünder Başakşehir'den direk Avrupa'ya gitmiş. Zeki bir alt ligden Lille'e gitti. Umut Meraş Bursaspor'dan Le Havre'a gitti. Enes ben futbolcuyum diye bağırıyordu. Beşiktaş, Galatasaray vs. kimse istemedi ve gitti. Avrupa'ya giden kimseyi buradaki büyük kulüpler istemedi, hepsi dışarıda oynayabileyim diye, mecburiyetten gitti, ben size doğruları söylüyorum."

"Beşiktaş'ta sezon bitmeden bir sürü oyuncu gitti. Gökhan - Caner sezon bitmeden Allah'a ısmarladık diyor gidiyor. Bu kadrolara iyi baksın 3 büyük takımın taraftarları. Bu takımları bir daha kolay kolay göremezler. Fenerbahçe Caner ve Gökhan'ı alıyor. Biri 35 biri 31 yaşında. Neden? Başka şansı yok! Çünkü para yok"

"Eylül 11'de bu takımlarda oynayan oyuncuları bir daha bulamazsınız. Burak Yılmaz 1 milyon euro diye gidiyor ama paramı günü gününe alacağım diye gidiyor. Göremediğiniz oyuncular gidiyor. Umut Meraş'ı kimse görmedi. Herkesin sol beki Roberto Carlos'tu çünkü, o yüzden almadılar burada."

"Bu şartlarda ben iyiysem Bayern Münih isterse giderim, atıyorum Hannnover isterse gitmem. Ama şimdi mecbur kalıyorsun Le Havre'a gidiyorsun"

"Caner ortalıyor Gökhan gol atıyor diye izliyoruz, böyle giderse Cemil Turan ortalar ben gol atarım."

"Sergen Yalçın'ın günahı ne? Beşiktaş onun için zirve, Milli takım dışında. Sergen hoca bir uyanıyor, bilmemkim gitti diyorlar. Haydaa diyor devam ediyor çalışmaya. Türkiye'nin gerçeği olarak baktığımızda kulüpler 2015'ten itibaren hızla iflasa doğru gittiler ve ettiler"

"Trabzonspor umarım alır hakkını ve CAS'tan döner cezası ama Sivasspor ve Beşiktaş şimdi bekliyor doğal olarak. Rekabet yapmaya çalışırken Beşiktaş her geçen gün oyuncu kaybetti. 17 kişi girdiler son maçın kampına"

"Necip, Gökhan, Dorukhan bunlar para vermesen de oynar, zaten oynuyorlar. Sen eğer ödemezsen Boateng'e o alır başını gider, parasını da alır"

"Gerçekçi olalım, yabancı ile ilgili kararları ekonomik anlamda yüzde 100 doğru. Hepimiz insanız, sözleşmeleri bitse de Emre Kılınç gibi, Mert Hakan gibi oynamaya devam eder. Kulübü de profesyonel bakar. 4 büyük takımın birbirlerine transferlerini bolca görücez mecburen. Eskiden birbirlerine gitmesinler diye uğraşırlarken şimdi birbirlerine transferle görücez."

"Beşiktaş'ın takım kaptanı, en azından üçüncülük ihtimali varken maç kadrosuna girmiyor. Burak'ın suçu değil ki bu."

"Sıkıntı 14 yerli veya yabancı kuralı çıkalı 5 sezon bitti. Hem fon mevzusu uygulanmadı, hem de 4 yıl bitmeden uyarmadılar. Ondan sonra üzerinden 1 sezon geçti. TFF geçen sezon başlarken uyarısını yapsaydı herkes ona göre hazırlık yapardı."

"Zamanında nasıl paralar harcandı. Bundan 2 sezon önce 15 milyon euro verildi Diagne'ye. Buna ayranın yok içmeye deniz"

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