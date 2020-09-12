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12.09.2020 - 09:04 |

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek sezona üç puanla başladığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, çok tartışılan ikinci penaltı kararı ile ilgili "Bir futbolcu böyle hamle yapmaz. Rıdvan'ım vermem penaltıyı, Dilmen'im veririm" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu
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Süper Lig’de 2020-2021 sezonun ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Maçın 85. dakikasında Arda Kardeşler’in Fenerbahçe lehine çaldığı penaltı, tartışmalara neden oldu. Moroziuk’un Ener Valencia ile mücadelesi sonrası verilen penaltı kararını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Arda Kardeşler’in pozisyonu en net açıdan gören tek isim olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen, pozisyon ile ilgili yaptığı yorumda şunları söyledi:

“Ben Arda Kardeşler’i beğendim. İkinci penaltı pozisyonuna gelirsek… Arda Kardeşler, tam açıdan gördü bence. Dünyanın en gereksiz penaltılarından birini yaptı Moroziuk. Bir futbolcu böyle hamle yapmaz. Rıdvan’ım vermem penaltıyı, Dilmen’im veririm. El yüze geldi mi şiddetine bakmadan faul veriyorlar. Valencia’nın ağız-burun civarına geldi eli. Valencia da öyle bir attı ki kendini, abarttı. Hakem gördü, verdi. İkisinde de VAR’a gitsen penaltı… Premier Lig’de bu penaltıları vermezler.”

İLK YARIDAKİ PENALTI POZİSYONUNU DA DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe’nin ilk yarıda kazandığı penaltı ile ilgili ise Rıdvan Dilmen “Penaltıyla ilgili yorumum, kural yorumu değil, oyun kuralları penaltı diyor ama oyuncu kuralı olarak diyeyim ki, ben böyle penaltı vermem. Futbol tehlikeli bir boyuta gidiyor. Penaltıda eli çok açık değildi ama kural ‘Penaltı’ diyor. Top da aldı götürdü elini… Futbolcu Rıdvan ‘Penaltı değil’ diyor, yorumcu Rıdvan Dilmen ‘Penaltı’ diyor” ifadelerini kullandı.

Karşılaşma hakkındaki görüşlerini de belirten Rıdvan Dilmen, “Sinan, Valencia, Ozan, Sosa… Burada 1 kulübe avantajı var, 2 Rize’de kadro zafiyeti var. Duran topa döndüğü için maç Abdullah ve Skoda değişikliği yanlış… Bir tarafta Tomas’ın yanlışları, bir tarafta Erol Hoca’nın kulübe avantajıyla sürekli sistem değişikliği yapmış oldu” dedi.

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