KapÄ±sÄ±ndan 7 yaÅŸÄ±nda girdiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'ta oyun zekÃ¢sÄ± ve Ã§abukluÄŸu ile parlayan 19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ sol bek U21 MillÃ® TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n da umut vadeden isimlerinden birisi.

Kendisini pohpohlamak yerine yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen babasÄ±na minnet duyuyor, "Daha iyi yerlere gelebilmek ve ileride iyi bir hayata sahip olabilmek iÃ§in bu yaÅŸlarda Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak gerekiyor" diyor.

21 MayÄ±s 2001 GaziosmanpaÅŸa Ä°stanbul doÄŸumlusun. GaziosmanpaÅŸa'da nasÄ±l bir Ã§ocukluk geÃ§irdin?

Sultangazi'de yaÅŸÄ±yorum. Futboldan Ã¶nce sokakta bÃ¼yÃ¼dÃ¼m ben. Hep sokakta top oynardÄ±m. Annemle babam, benimle abimi iÃ§eri zor sokardÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±da yemek yerdim sokakta top oynayabilmek iÃ§in. Mahalle arkadaÅŸlarÄ±mla top oynardÄ±k hep. Ã–nce abim baÅŸladÄ± futbola. Annem de futbol meraklÄ±sÄ±. Babamdan daha fazla meraklÄ±. Annem, babama, "Bari RÄ±dvan'Ä± da futbola yazdÄ±ralÄ±m. Tolgacan'la birlikte gitsinler" dedi. Ondan sonra abim baÅŸladÄ± futbola. HocanÄ±n yanÄ±na gittik. Annem Erkan Hocama, "RÄ±dvan'da bir Ä±ÅŸÄ±k yoksa alalÄ±m, okula devam etsin; abisi futbol oynamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rsÃ¼n" dedi. Hocam, "Abisini alÄ±n, RÄ±dvan devam etsin" cevabÄ±nÄ± verdi. Bir mahallede spor okuluna gidiyorduk. Orada gÃ¶rev yapan Erkan Hocam bu cevabÄ± verdi. Bir yÄ±l sonra Erkan Hocam beni BeÅŸiktaÅŸ'a gÃ¶nderdi. Orada arkadaÅŸÄ± vardÄ±; Haluk Hoca (Ã–zgerÃ§ek)â€¦ Haluk Hoca ile antrenmana Ã§Ä±ktÄ±m. 2001-2002 yaÅŸ grubu yoktu. Ä°dman bitiminde Haluk Hoca bana, "Seni buraya alalÄ±m mÄ±?" diye sordu. Ben de, "BeÄŸendiyseniz alÄ±n hocam" dedim. "Tamam o zaman, yarÄ±n gel baÅŸla" cevabÄ±nÄ± verdi.

Baban, annen, varsa kardeÅŸlerin ne iÅŸle meÅŸguller?

Babam tekstil iÅŸiyle uÄŸraÅŸÄ±yor. Annem ev hanÄ±mÄ±. Abim amatÃ¶r kÃ¼mede futbol oynamaya devam ediyor. Marmara Ãœniversitesi Beden EÄŸitimi YÃ¼ksek Okulu'nu bitirdi; orada devam ediyor. Ã–zel antrenÃ¶rlÃ¼k yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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Ailende abin haricinde sporla ilgilenen birileri var mÄ±ydÄ±?

Profesyonel olarak sadece ben varÄ±m. Ama geniÅŸ ailemizde herkes top oynadÄ±. AmcamÄ±n Ã§ocuklarÄ± halen oynuyor. Bulgar gÃ¶Ã§meniyim ben. Aslen BursalÄ±yÄ±m. Dedelerim Bursa'ya gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸler.

Okul hayatÄ±n hakkÄ±nda da bilgi verir misin?

Ortaokulu bitirip liseye geÃ§tikten sonra bir tercih yapmam gerekiyordu. Futbolla daha Ã§ok ilgilenmeye baÅŸladÄ±m. MillÃ® TakÄ±mlara geldikten sonra bu ilgim daha da arttÄ±. Lisede okula Ã§ok fazla gidemedim. Ãœniversite sÄ±navlarÄ±na katÄ±ldÄ±m ama baÅŸaramadÄ±m. Ãœniversite okumayÄ± Ã§ok istiyorum. Hayalim bu. YabancÄ± dil eÄŸitimi alÄ±yorum. Pandemide ara verdim ama Ä°ngilizce Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ã‡alÄ±ÅŸmam da gerekiyor zaten. Ã‡Ã¼nkÃ¼ takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m hep yabancÄ±â€¦

Seninle birlikte baÅŸlayan birÃ§ok arkadaÅŸÄ±n futbolcu olamadÄ± ama sen bunu baÅŸardÄ±n. O arkadaÅŸlarÄ±na gÃ¶re neyi farklÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun?

Bunda en bÃ¼yÃ¼k sebep babamdÄ±r. Babam hiÃ§bir zaman beni pohpohlayan ya da Ã¶ven bir adam olmadÄ±. YanlÄ±ÅŸlarÄ±mÄ± sÃ¶yler, doÄŸrularÄ±mÄ± sÃ¶ylemezdi. Beni bÃ¶yle yetiÅŸtirdi. Ben de bunun bilincindeyim zaten. Her zaman iÅŸimi ciddiye aldÄ±m. Antrenman gÃ¼nÃ¼ of-puf yapmadÄ±m. 50 metre koÅŸulacaksa, 40 metreden dÃ¶nmedim. Ã‡alÄ±ÅŸmaktan hiÃ§bir zaman kaÃ§madÄ±m. Sabah 06.00'da kalkÄ±p, akÅŸam 21.30'da eve geldim okurkenâ€¦ O zamanlar bile hep ekstra Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Elimde hangi alet varsa onunla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Hatta Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼kken, sol aÃ§Ä±k oynarken kesik yemiÅŸtim. Topu kaldÄ±ramÄ±yordum. O kadar zayÄ±ftÄ±m. Kendime Ã§ok sert bir top aldÄ±m. BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n duvara vurdum o topu ve bacaklarÄ±mÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Her zaman Ã§alÄ±ÅŸmaktan baÅŸka bir Ã§arem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordum. Sonra bir yaÅŸa geldikten sonra Ã¶zel antrenÃ¶rÃ¼m oldu. Onunla beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Daha iyi yerlere gelebilmek, ileride iyi bir hayata sahip olabilmek iÃ§in bu yaÅŸlarda Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak gerekiyor.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n altyapÄ±sÄ±nda futbola baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. 27 Åžubat 2013'te filiz lisansÄ±n Ã§Ä±kÄ±yor. BeÅŸiktaÅŸ'ta nasÄ±l bir altyapÄ± eÄŸitimi aldÄ±n?

AltyapÄ± hocalarÄ± Ã§ok kaliteli isimler. BÃ¼tÃ¼n oyuncularla Ã¶zel ilgileniyorlar. O zamanki ÅŸartlar ÅŸimdiki gibi deÄŸil. Saha olsun, tesis olsun, o zamanlar bu kadar iyi deÄŸildi. Ama ellerinden geldiÄŸince bize destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. 11 seneden beri BeÅŸiktaÅŸ'tayÄ±m, ÅŸu anda Ã¶zkaynak dÃ¼zeninin Ã§ok daha iyi olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. BeÅŸiktaÅŸ'a geldiÄŸimde 7 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Fulya Tesisleri Ã§ok gÃ¼zel. Bir zaman sonra diyetisyenimiz; psikoloÄŸumuz oldu. Bize Ã§ok deÄŸer verdiler. HocalarÄ±n hak yediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Buralara geldim ama gelene kadar yedek kaldÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶nemler de oldu. HiÃ§ kimseye bir dargÄ±nlÄ±ÄŸÄ±m yok. Her ÅŸey olmasÄ± gerektiÄŸi gibi oldu. Onlara Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

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2013'ten 2018'e kadar BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n altyapÄ± takÄ±mlarÄ±nda mÃ¼cadele ettin ve sonrasÄ±nda profesyonel sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±n. GeliÅŸim liglerinde geÃ§en bu yÄ±llarÄ± nasÄ±l anlatÄ±rsÄ±n?

U13, U14, U15'te her ÅŸey spor amaÃ§lÄ± gidiyor. Ama U16'dan sonra Ã¶zellikle MillÃ® TakÄ±m yaÅŸ kategorisine girdikten sonra bu iÅŸi profesyonel olarak yapma sorumluluÄŸunu hissediyorsunuz. O dÃ¶nemde benden daha fazla fark edilen, gÃ¶ze Ã§arpan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±. Ama ÅŸu anda 2. Lig'de, 3. Lig'de oynuyorlar. Benim dÃ¶nemimden SÃ¼per Lig'de oynayan bir tek ben varÄ±m. Ä°nsan her zaman istikrarlÄ± olmalÄ±. ÃœÃ§ maÃ§ iyi oynayÄ±p iki maÃ§ kÃ¶tÃ¼ olunca kimsenin gÃ¶zÃ¼nde deÄŸer kazanamÄ±yorsunuz. Belirli bir Ã§izgide olmanÄ±z gerekiyor. 70'in altÄ±na hiÃ§ dÃ¼ÅŸmemen lÃ¢zÄ±m. O yÃ¼zden baÅŸarÄ± hep istikrara karÅŸÄ±lÄ±k gelen bir ÅŸey.

8 Nisan 2019 tarihi senin iÃ§in Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o tarihte BeÅŸiktaÅŸ formasÄ±yla ilk kez bir SÃ¼per Lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±n. Ã‡aykur Rizespor deplasmanÄ±nda 7-2 kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z maÃ§Ä±n son iki dakikasÄ±nda forma giydin. O maÃ§Ä± nasÄ±l hatÄ±rlÄ±yorsun? SÃ¼per Lig'de forma giymek nasÄ±l bir duygu?

O maÃ§Ä± hatÄ±rlamamak elde deÄŸil. Åženol GÃ¼neÅŸ Hocam vardÄ± o zaman. SaÄŸ olsun beni A takÄ±mda tuttu genÃ§ yaÅŸÄ±ma ve dÃ¼ÅŸÃ¼k fiziÄŸime raÄŸmenâ€¦ BeÅŸinci golÃ¼ attÄ±ktan sonra hocam beni Ä±sÄ±nmaya gÃ¶nderdi. Ben de Ã§ok sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Hocama bakÄ±yorum sÃ¼rekli. Åženol Hocam beni yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. 82. dakikada oyuna girecektim. Ama oyun bir tÃ¼rlÃ¼ durmadÄ±. Åženol Hocam, "Ne bahtsÄ±z adamsÄ±n, oyun durmadÄ±" dedi. Sonra oyun durdu ve girdim. Oyuna girdikten sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m atmosfer gerÃ§ekten Ã§ok mÃ¼thiÅŸti. O kadar tecrÃ¼beli isimlerle sahada olmak gerÃ§ekten Ã§ok gurur vericiydi. Åženol Hocama Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

2019-2020 sezonunda seni SÃ¼per Lig'de aralÄ±klarla gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k. 6 SÃ¼per Lig, 1 TÃ¼rkiye KupasÄ± maÃ§Ä±nda forma giydin. GeÃ§en sezonu nasÄ±l deÄŸerlendirirsin?

GeÃ§en sezon ilk kez GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nda sahaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±m. Abdullah HocamÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Åženol Fidan Hocam bana forma ÅŸansÄ± vermiÅŸti. Ã‡ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum kendisine. Ondan sonra pandemi girdi araya. Ben hissediyordum oynayacaÄŸÄ±mÄ±. Sonra Sergen Hocam beni oynatacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi saÄŸ olsun. Murat Hoca, Ozan Hoca hep konuÅŸtular benimle. Sonra oynamaya baÅŸladÄ±m. Elimden gelen her ÅŸeyi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Bizden Ã§ok tecrÃ¼beli oyuncularla aynÄ± seviyede oynamamÄ±zÄ± bekliyorlar ama ÅŸu anda mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Biz elimizden geleni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Oynayarak piÅŸeceÄŸiz. SaÄŸ olsun hocam bana Antalyaspor ve Konyaspor maÃ§larÄ±nda ÅŸans verdi. Elimden gelen her ÅŸeyi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Sergen HocamÄ±n ekibinde kalmaya, BeÅŸiktaÅŸ'a tutunmaya uÄŸraÅŸtÄ±m. AltyapÄ±dan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oyuncu etiketinden kurtulmak, bana profesyonel futbolcu gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyordum. CamiamÄ±zÄ± mutlu etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Benden yana mutlularsa ne mutlu banaâ€¦

Bu sezonun BeÅŸiktaÅŸ adÄ±na sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± baÅŸlamasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsun?

Sanki takÄ±m olarak tam adapte olmuÅŸ deÄŸiliz. Taraftarlar bizden Ã§ok ÅŸey bekliyor. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir camiayÄ±z. Ama iyi sonuÃ§larÄ±n geleceÄŸini biliyorum. Yeniden zirveye oynayacaÄŸÄ±z. Sadece biraz zamana ihtiyacÄ±mÄ±z var. Transferde birÃ§ok oyuncu gelip gitti. Bir sÃ¼rÃ¼ sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±k. MillÃ® ara iyi oldu. KÄ±sa sÃ¼rede toparlanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

BeÅŸiktaÅŸ'ta geÃ§tiÄŸimiz sezonlarda Caner Erkin gibi Ã§ok Ã¶nemli bir sol bek markasÄ± forma giydi. Birlikte geÃ§irdiÄŸiniz dÃ¶nemde ondan neler Ã¶ÄŸrendin? NasÄ±l bir iletiÅŸiminiz vardÄ±?

Caner abi ile aramÄ±z Ã§ok iyiydi. Bana hep, "Åžunu yapman lÃ¢zÄ±m, bunu yapman lÃ¢zÄ±m" diyordu. Saha dÄ±ÅŸÄ±nda bana hep anÄ±larÄ±nÄ± anlatÄ±rdÄ±. Sadece futbol konuÅŸmazdÄ±k. Hayata dair de Ã§ok konuÅŸuyorduk. Caner Erkin, TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸ en iyi sol beklerden bir tanesidir. Belki de en iyisidir. Ondan Ã¶ÄŸrendiÄŸim Ã§ok ÅŸey var. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en Ã¶nemli ÅŸey ise hÄ±rsÄ± oldu.

Ä°yi bir sol bekin hangi Ã¶zelliklere sahip olmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun? Bu baÄŸlamda kendi muhasebeni nasÄ±l yapÄ±yorsun?

Bana sorarsanÄ±z futbol tamamen zekÃ¢ ve sezgi oyunu. Bence benim en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸim sezgilerim. Top gelmeden dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Fizik Ã§ok Ã¶nemli ama eÄŸer oyun bilginle bazÄ± ÅŸeyleri kapatabiliyorsan fiziÄŸin Ã§ok bir anlamÄ± kalmÄ±yor. YaÅŸÄ±ma gÃ¶re fiziksel eksikliÄŸimden dolayÄ± Ã§ok yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±m veya kÃ¶tÃ¼ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir maÃ§ hatÄ±rlamÄ±yorum. Beni Ã§ok fazla zorlayan fizik gÃ¼cÃ¼ kuvvetli futbolcu da tanÄ±mÄ±yorum. Bana kalÄ±rsa futbolda sol bekte olmasÄ± gereken ÅŸeyler zekÃ¢, Ã§abukluk ve sezgiâ€¦

GenÃ§ oyuncular zaman zaman sert eleÅŸtiriler alabiliyor. BÃ¼yÃ¼k camialarda genÃ§ oyuncularÄ±n bu eleÅŸtiri ve tepkilere baÅŸ etmesi kolay deÄŸil. Sen nasÄ±l bir yÃ¶ntem izliyorsun ve sana kimler destek oluyor?

TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n haklÄ± olduÄŸu durumlar var. Bizden Ã§ok ÅŸey bekliyorlar ve bu da haklarÄ±â€¦ Åžu zamana kadar Ã§ok sert eleÅŸtiri almadÄ±m. Televizyonda konuÅŸanlar yapÄ±yor bunuâ€¦ SÃ¶ylenecek Ã§ok ÅŸey var ama ben sahada konuÅŸayÄ±mâ€¦ GenÃ§ yaÅŸÄ±mda burada sana konuÅŸursam, bu Ã§ok yanlÄ±ÅŸ yerlere Ã§ekilecektir. O yÃ¼zden ben cevabÄ±mÄ± sahada vermeyi istiyorum.

Uzun bir aradan sonra, Necip Uysal'dan bu yana altyapÄ±dan oyuncularÄ± yeniden takÄ±mda gÃ¶rÃ¼yoruz. Kendi aranÄ±zda nasÄ±l bir dayanÄ±ÅŸmanÄ±z var. Neler konuÅŸuyorsunuz?

Ã‡ok fazla genÃ§ oyuncu var ÅŸu an. Ersin, Kartal, ErdoÄŸanâ€¦ DostluklarÄ±mÄ±z Ã§ok iyi. Bundan Ã¶nce Ã§Ä±kan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n hepsiyle diyalog iÃ§erisindeyim halenâ€¦ BeÅŸiktaÅŸ A takÄ±mÄ±nda antrenman yapmak Ã§ok gÃ¼zel. AyrÄ±ca ortam iÃ§inde bulunmak da Ã§ok gÃ¼zel. GenÃ§ler olarak hep birbirimize destek oluyoruz. HatalarÄ±mÄ±zdan ders Ã§Ä±kartÄ±yoruz. Birbirimize gÃ¼veniyoruz. Her ÅŸey olmasÄ± gerektiÄŸi gibi. Onlara da Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Benim burada olmamÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sebebi takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m. Onlar bana gerektiÄŸi yerde pas atmasaydÄ±, bana destek olmasaydÄ± belki burada olmayabilirdim.

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MillÃ® TakÄ±mlar kariyerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± formanÄ±n gediklilerinden olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. U16, U17, U18, U19, U21 takÄ±mlarÄ±nda defalarca forma giydin. MillÃ® oyuncu olmak nasÄ±l bir duygu?

Ã‡ok gÃ¼zel bir duygu. MillÃ® TakÄ±ma gelebilmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Beni ilk olarak Ahmet Ceyhan Hocam MillÃ® TakÄ±mlara almÄ±ÅŸtÄ±. Kendisine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ondan Ã¶nce hiÃ§ gelmemiÅŸtim. Burada Ã§ok kiÅŸi toplandÄ±, 200 kiÅŸilik karmalar oldu ama hiÃ§birisine Ã§aÄŸÄ±rÄ±lmadÄ±m. Antalya'da oynanacak Ä°talya maÃ§Ä±nda Ahmet Hocam beni kadroya almÄ±ÅŸ. Okulda bilgisayar dersindeydim. YanÄ±mda arkadaÅŸÄ±m Kerem vardÄ±. "Gel bakalÄ±m, kadro aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ" dedi. Ben hiÃ§ beklemiyordum. Ä°talya maÃ§Ä± sonuÃ§taâ€¦ Kendimi bir gÃ¶rdÃ¼m, aÄŸlamaya baÅŸladÄ±m. Kerem'le birbirimize sarÄ±ldÄ±k. Annemi, babamÄ± aradÄ±m. Ã‡ok mutlu oldular. MillÃ® TakÄ±m formasÄ±nÄ± giymek mÃ¼thiÅŸ bir duygu. Tarif edilemez. Anlatamam bunuâ€¦

Tolunay Kafkas'la ilk olarak Andorra maÃ§Ä±nda birlikte oldunuz. Tolunay HocanÄ±n getirdiÄŸi deÄŸiÅŸiklikler nedir? Onu nasÄ±l tanÄ±mlarsÄ±n?

Ä°nsanlar Tolunay HocayÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan Ã§ok sert mizaÃ§lÄ± biri zannedebilir. TanÄ±mayanlar tabiÃ® kiâ€¦ Ama ben kendimi Tolunay Hocama Ã§ok yakÄ±n hissediyorum. Ã‡ok cana yakÄ±n. U17 Avrupa ÅžampiyonasÄ± oynamÄ±ÅŸtÄ±k; bizimle birlikte oraya gelmiÅŸti. Bizimle konuÅŸuyor, "Bu Ã¼lkede yabancÄ±larÄ±n yerine sizin oynamanÄ±z lÃ¢zÄ±m. Ã‡ok deÄŸerlisiniz" diyordu. TakÄ±m iÃ§erisinde bizimle hep olumlu konuÅŸan, bizi hiÃ§bir zaman kÃ¶tÃ¼lemeyen, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hatalarÄ± bile Ã¼stÃ¼ne alan bir teknik adam. Bize Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸretmeye Ã§alÄ±ÅŸan ve Ã¶ÄŸrettikten sonra da uygulatan bir teknik adam.

Seyircisiz maÃ§lar seni nasÄ±l etkiliyor?

Ä°lk seyircili maÃ§Ä±mÄ± Rize'de oynadÄ±m. Ondan sonra GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nda ilk 11 oynadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in seyircili maÃ§Ä± orada Ã§ok hissettim. Bence seyircili maÃ§lar Ã§ok daha gÃ¼zel. Deplasmanlarda oynamak zor olur. Kendi sahanda taraftarÄ±n sana sahip Ã§Ä±kÄ±yor. Hatta ÅŸu anda gÃ¶sterdiÄŸin performansÄ±n daha iyisini sergileyebiliyorsun. Ama seyircisiz oynamak, maÃ§a konsantre olma aÃ§Ä±sÄ±ndan biraz daha sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. KeÅŸke maÃ§lar seyircili oynanabilseâ€¦

Futboldan kazandÄ±ÄŸÄ±m ilk parayla neler yaptÄ±n?

Futboldan kazandÄ±ÄŸÄ±m bÃ¼tÃ¼n paramÄ± aileme veriyorum. YatÄ±rÄ±mÄ±mÄ± onlar yÃ¶netiyor. Onlar bana harÃ§lÄ±k verir, onunla idare ederim. Almam gereken her ÅŸeyi ailem alÄ±yor.

HenÃ¼z Ã§ok genÃ§ bir oyuncusun. 2023 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸmen var. BeÅŸiktaÅŸ'ta kendine nasÄ±l bir kariyer planlÄ±yorsun?

BeÅŸiktaÅŸ'ta geÃ§en sene maÃ§ oynadÄ±m. Az Ã§ok kendimi kanÄ±tlÄ±yorum yavaÅŸ yavaÅŸâ€¦ En son GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nda oynadÄ±m. Elimden geleni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. FormayÄ± alÄ±p, bÄ±rakmamak gibi bir hayalim var. Kim gelirse gelsin BeÅŸiktaÅŸ'ta formayÄ± bÄ±rakmak istemiyorum. TabiÃ® ki Avrupa hayalim var. Teklif gelirse dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼m. Hayallerim arasÄ±nda var bu. KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼kten beri hayalim yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oynamak. Ä°nÅŸallah BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde oynayÄ±p da giderim.

Hangi ligleri hayal ediyorsun?

Ä°ngiltere'de oynamak en bÃ¼yÃ¼k hayalim. Ã‡ok kaliteli bir lig. Ama Ä°ngiltere'ye gidip yedek oturacaÄŸÄ±ma, baÅŸka bir takÄ±mda oynayÄ±p, sonra Ä°ngiltere'ye gidebilirim. Kendini gÃ¶stereceÄŸin yer sahadÄ±r. Ä°lk baÅŸta oynayacaÄŸÄ±m kulÃ¼be gitmek isterim.

Forma giymediÄŸin sadece A MillÃ® TakÄ±m kaldÄ±. A millÃ® forma hakkÄ±nda neler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun?

A millÃ® forma Ã§ok yakÄ±n bir hayalâ€¦ Ä°yi oynadÄ±ktan sonra gidilmeyecek bir yer deÄŸil. EÄŸer bÃ¶yle bir ÅŸey olursa hedeflerimin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ olurum. DevamlÄ± oynamak isterim. Full kalmak isterim orada. Ä°nÅŸallah BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§ok oynayÄ±p, A MillÃ® TakÄ±m'da da kalÄ±cÄ± olmak isterim.

Futbolda artÄ±k atletik oyuncular gÃ¶rÃ¼yoruz. Mesela Antoine Griezmann orta boylu bir oyuncu olmasÄ±na raÄŸmen makine gibi bir vÃ¼cuda sahip. BÃ¶yle bir fiziÄŸe ulaÅŸman gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musun? Fizik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor musun?

TÃ¼rkiye futbol anlamÄ±nda maalesef geriden gelen bir Ã¼lkeâ€¦ Adamlar benim ÅŸu anda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m programÄ± belki 13 yaÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. Ben ne zaman fitness gÃ¶rdÃ¼m? 16 yaÅŸÄ±ndan sonraâ€¦ Adamlar 10 yaÅŸÄ±ndan sonra Core Training yapmaya baÅŸlÄ±yor. AramÄ±zda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir fark var. OnlarÄ±n fizik kalitesine gÃ¶re biz dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼z ama ben ne fizikli oyuncular gÃ¶rdÃ¼m ki, hiÃ§bir ÅŸey olamadÄ±lar. Her ÅŸey fizik deÄŸil. Griezmann evet orta boylu; daha kÄ±sa oyuncular da var. Ama benim ÅŸu an kÄ±sa olmam, gÃ¼Ã§sÃ¼z olduÄŸum anlamÄ±na gelmiyor. Onlar Ã§ok atletik. Biz yeteneÄŸimizle yÃ¼rÃ¼yoruz. Ã‡aÄŸlar abi olsun, Cengiz olsun yurt dÄ±ÅŸÄ±na aÃ§Ä±lan Ã§ok oyuncumuz var. Burak abi 35 yaÅŸÄ±nda transfer yaptÄ±. Kolay deÄŸil Lille gibi bir takÄ±ma gitmek. Kimse almaz normalde ama Burak abi baÅŸardÄ±.

Kendine Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ±n ya da beÄŸendiÄŸin futbolcular var mÄ±? TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada mevkiinde hangi isimleri beÄŸeniyorsun?

TÃ¼rkiye'de Caner abi var ÅŸu andaâ€¦ Onunla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Caner abi. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Marcelo'yu Ã§ok seviyorum. Bayern MÃ¼nih'e benimle aynÄ± yaÅŸta olmasÄ±na raÄŸmen damga vuran Alphonso Davies varâ€¦ Onu Ã§ok beÄŸeniyorum. Ã‡ok iyi bir sol bekâ€¦ Ama idolÃ¼m Marcelo diyebilirim.

Ä°stanbul'da nasÄ±l bir hayatÄ±n var? BoÅŸ zamanlarÄ±nda neler yaparsÄ±n?

Evim Ä°stanbul'da ama uzak olduÄŸu iÃ§in tesiste kalÄ±yorum. Zaten arkadaÅŸlarÄ±m da orada. Ersin de tesiste kalÄ±yor. Fitnessa giriyoruz. Daha kolay oluyor bizim iÃ§in. Tesisten dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmÄ±yoruz genelde. DÄ±ÅŸarÄ±da gezmeyi fazla sevmem. Tesislerde kalmayÄ± tercih ediyorum. DÄ±ÅŸarÄ±da bazen yemek yiyoruz. BoÅŸ zamanlarÄ±mda bazen oyun oynuyor, bazen sosyal medyada geziyorum. Zaman zaman ailemin yanÄ±na gidiyorum. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z kardeÅŸim var; onunla ve abimle vakit geÃ§iriyorum.