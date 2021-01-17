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HaberlerBeşiktaş Haberleri Rıdvan Yılmaz: "Parayla bu mutluluk satın alınamaz"
17.01.2021 - 21:46 |

Rıdvan Yılmaz: "Parayla bu mutluluk satın alınamaz"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier açıklamalarda bulundu

Rıdvan Yılmaz: "Parayla bu mutluluk satın alınamaz"
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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golün pasını veren Rıdvan Yılmaz, golden sonra gözlerinin dolduğunu söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, "Bu mutluluk, bu his para ile satın alınamaz. Fenerbahçe maçında da gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu maçta orta yapıp gol attığımız için yine gözlerim doldu. Beni buraya getirenlere, Sergen hocama teşekkür ederim." diye konuştu. 

Takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Tamamen bir aile gibiyiz. Ağabeylerim, kardeşlerim herkes çok mutlu. Beşiktaş'ın efsanesi de bizim hocamız olduğu için ona sevgimiz, saygımız sonsuz. O bizim için, biz onun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Valentin Rosier ise "Çok mutluyum. Zirvede kalabilmek için kazanmamız gereken önemli bir maçtı. Takım halinde iyi iş çıkardık. Bu sonuçtan ötürü çok mutluyum. Beşiktaş marşları çok güzel. Türkçe bilmesem de birkaç tanesine eşlik etmeye çalıştım. Galibiyet güzel ama artık önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

Rıdvan Yılmaz: Parayla bu mutluluk satın alınamaz

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