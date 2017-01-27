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27.01.2017 - 12:29 |

Rihanna ile çıkmak için oy isteyen Joel Embiid'e kötü haber

NBA'de All Star kadroları açıklandı. All Star'da yer alamayacak oyuncular arasında en büyük hayal kırıklığını Joel Embiid yaşadı.

Rihanna ile çıkmak için oy isteyen Joel Embiid'e kötü haber
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66.'sı düzenlenecek dev organizasyon için ligde takım çalıştıran 30 başantrenörün oylarıyla Doğu ve Batı Karmaları seçildi. Forma giyecek yedişer yedek oyuncu belirlendi. Kadroların açıklanmasıyla birlikte en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesini Joel Embiid yaşadı.

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers'ta çok iyi bir dönem geçiren ve bu sezon 19.8 sayı,7.9 ribaunt ve 2.5 blok ortalamalarıyla oynayan 2.13'lük pivot, All - Star seçilmek için hayranlarından oy isterken, çıkma teklif ettiği ünlü şarkıcı Rihanna'nın kendisine "All Star olunca gel" dediğini belirterek, bu hayalini gerçekleştirmek için destek istemişti. All - Star kadrosuna seçilmeyen genç basketbolcunun Rihanna hayali de suya düşmüş oldu.

Kamerun kökenli oyuncunun All-Star'a seçilememesi Philadelphia taraftarlarının da büyük tepkisine neden olurken, Joel Embiid ALL - Star kadrosunda olmadığını öğrendikten sonra twitterda "Sanırım bu çıkma işi artık olmayacak" diye yazdı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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