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05.05.2020 - 17:24 | | FANATİK

River Plate'den Falcao ve Higuain açıklaması

River Plate'in teknik sekreteri Enzo Francescoli, son dönemde eski takımlarına dönmeleri konusunda dedikodular çıkan Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Juventuslu Gonzalo Higuain hakkında açıklamalarda bulundu.

River Plate'den Falcao ve Higuain açıklaması

River Plate'in teknik sekreteri Enzo Francescoli, son dönemde takıma geri dönmeleri yönünde transfer söylentileri çıkan Falcao ve Higuain'in durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray forması giyen Radamel Falcao ve Juventus'un golcüsü Gonzalo Higuain'i mevcut şartlarda kadrolarına katmalarının zor olduğunu belirten Francescoli, "Herkes onların dönüşünü hayal etmekte serbest fakat gerçek şu ki Higuain, Falcao veya Avrupa'daki herhangi bir oyuncuyu aradaki ekonomik farkların büyümesi nedeniyle transfer etmemiz zorlaşıyor" dedi.

Oyuncuların elbette takıma dönmelerini isteyeceklerini belirten Arjantinli futbol adamı, "Her zaman geri dönmeleri bizim için çok önemli. Ama orada iyi durumdaysalar geri dönmeleri durumunda birçok şeyi bırakmak zorunda kalacaklar. Kulüp olarak mümkün olarak her şeyi yapabiliriz ama elimizde olmayan şeyler de var ve bu transferlerin büyük ölçüde oyunculara bağlı olduğunu belirtmeliyim" dedi.

Falcao ve Higuain, Portekizli oyuncunun 2005'te A takıma yükselmesiyle Higuain'in 2007'de Real Madrid'e transfer olduğu zamana kadar birlikte forma giymişlerdi.

River Plateden Falcao ve Higuain açıklaması

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