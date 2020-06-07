Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Riyad Mahrez baskını! 500 bin sterlinlik soygun...
07.06.2020 - 11:48 |

Riyad Mahrez baskını! 500 bin sterlinlik soygun...

Manchester City'nin Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'in geçen hafta evinde yaşanan soygunun detayları ortaya çıktı. 300 bin sterlin değerinde 3 saat, 150 bin sterlinlik forma, futbol tişörtü ve hediyleriyle 50 bin sterlin nakit parası çalındı.

Riyad Mahrez baskını! 500 bin sterlinlik soygun...
ABONE OL
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, hırsızlık şoku yaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz hafta Manchester'daki evine giren hırsızlar; 500 bin sterlinlik bir soygun yapmıştı.

Cezayirli futbolcu Mahrez'in 300 bin sterlin değerinde 3 saati, 150 bin sterlin değerindeki futbol tişörtleri, formalar ve hediyeleri ile 50 bin sterlin nakit parası çalınmıştı.

Manchester'da bir site içerisinde bulunan evine yapılan bu soygun sonrası hemen Manchester polisi soruşturma başlattı.

Ancak soruşturma içerisinde aynı sitede 2 eve daha hırsızların benzer şekilde girdikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polisler; 28 yaşındaki bir gencin tutuklandığını duyurdu.

Ancak yapılan soruşturma ve görüşmeler neticesinde 28 yaşındaki bu gencin salındığı açıklandı. Soruşturmanın devam ettiği ve kısa sürede sonuç alınacağı aktarıldı. Daha önce benzer şekilde aynı bölgede Manchester United'ın eski defans oyuncusu David May'in 45 bin sterlin değerindeki Audi marka arabası çalınmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Survivor'dan elenen Aycan'dan ilk paylaşım geldi! Fenerbahçe...

Riyad Mahrez baskını 500 bin sterlinlik soygun...

 

    Keçiörengüçlü Bokila’dan antrenmanda Kolbastı şov...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Riyad Mahrez baskını! 500 bin sterlinlik soygun...
      Riyad Mahrez baskını! 500 bin sterlinlik soygun...
    2. Trabzonspor Kulübü, Tanju Gürsu'yu andı
      Trabzonspor Kulübü, Tanju Gürsu'yu andı
    3. Hasan Arat: İstanbul'un 2032 yaz olimpiyatlarına aday olması gerektiğini düşünüyorum
      Hasan Arat: İstanbul'un 2032 yaz olimpiyatlarına aday olması gerektiğini düşünüyorum
    4. Murat Süğlün: Beşiktaş maçı kolay olmayacak
      Murat Süğlün: Beşiktaş maçı kolay olmayacak
    5. Vodafone Park, Süper Lig maçlarını bekliyor
      Vodafone Park, Süper Lig maçlarını bekliyor



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya yolu gözüktü

    Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya yolu gözüktü

    Antalyaspor, Beşiktaş maçında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

    Antalyaspor, Beşiktaş maçında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

    Galatasaray transfer haberleri | Emre Akbaba imzayı atıyor...

    Galatasaray transfer haberleri | Emre Akbaba imzayı atıyor...

    İbrahim Çolak: Yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım

    İbrahim Çolak: Yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım

    Sıradaki Haber