Riyad Mahrez baskını! 500 bin sterlinlik soygun...

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, hırsızlık şoku yaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz hafta Manchester'daki evine giren hırsızlar; 500 bin sterlinlik bir soygun yapmıştı.

Cezayirli futbolcu Mahrez'in 300 bin sterlin değerinde 3 saati, 150 bin sterlin değerindeki futbol tişörtleri, formalar ve hediyeleri ile 50 bin sterlin nakit parası çalınmıştı.

Manchester'da bir site içerisinde bulunan evine yapılan bu soygun sonrası hemen Manchester polisi soruşturma başlattı.

Ancak soruşturma içerisinde aynı sitede 2 eve daha hırsızların benzer şekilde girdikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polisler; 28 yaşındaki bir gencin tutuklandığını duyurdu.

Ancak yapılan soruşturma ve görüşmeler neticesinde 28 yaşındaki bu gencin salındığı açıklandı. Soruşturmanın devam ettiği ve kısa sürede sonuç alınacağı aktarıldı. Daha önce benzer şekilde aynı bölgede Manchester United'ın eski defans oyuncusu David May'in 45 bin sterlin değerindeki Audi marka arabası çalınmıştı.