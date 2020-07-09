Rıza Çalımbay: Elimizdeki kadro bu

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı kazanmaları halinde daha güzel bir yerde olacaklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor geçeceğini daha önce söylediğini anımsattı. Kırmızı-beyazlı takımın ligdeki rakiplerinin can derdinde olduğunu aktaran Çalımbay, müsabakada gol yemelerine rağmen oyuncularının çok iyi şeyler yaptıklarını ifade etti.

Maçta çok net gol pozisyonu yakalayamadıklarını aktaran Çalımbay, "Böyle maçlarda çok sakin, yürekli ve hep oyunun içinde olmak gerekiyor. Son dakikada bile golü bulabilirdik, çok pozisyon geldi. Maalesef bugün orta sahada biraz sıkıntı yaşadık." dedi.

Takımda eksikliklerin olmasından dolayı bazı maçlarda hüsrana uğradıklarını vurgulayan Çalımbay, "Bugün istatistiklere baksanız her yerde üstünüz. Adamların bir tane korneri bile yok, ama mağlup oluyorsunuz. Top, şut her şey sizde ama maalesef olmuyor. Onun için geleni değerlendirmek veya karşıdaki takımdan daha iyi mücadele etmek gerekiyor." diye konuştu.

Çalımbay, oyuncularının bazı şeyleri değerlendiremediğine dikkati çekerek, "Belki bu maçı kazanabilseydik çok daha güzel yerde olacaktık. Ama yapacak bir şey yok, elimizdeki kadro bu ve sakat olan var." ifadelerini kullandı.

Ligin devam ettiğini ancak takımında üç futbolcunun sezon sonunda gideceğini sözlerine ekleyen Çalımbay, bu durumun takımda sıkıntılara neden olduğunu belirtti.

"Bence 14 tane alacağınıza çok iyi 7-8 tane oyuncu alabilirsiniz"

Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmesiyle ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Federasyon herhalde yavaş yavaş yabancı sınırını azaltmaya çalışıyor. Haklılar, bence de yapabilirler. Ya tamamen serbest bırakılsın veya 14 yabancı olacağına 6 tane çok iyi adam alınması gerekiyor. Çoğu kulübe bakıyorsunuz yabancıların çoğu kulübede oturuyor, oynamıyor. Bazısına bakıyorsunuz özellikle Galatasaray takımı 11 tane birden yabancı oynatabiliyor. Bana göre 14 yabancıyı yanlış kullanıyorlar. Özellikle Anadolu takımları kesinlikle yanlış kullanıyorlar. Bence 14 tane alacağınıza çok iyi 7-8 tane oyuncu alabilirsiniz."

"Sıkıntılı bir döneme tekrar gideceğiz"

Teknik direktör Çalımbay, Süper Lig'de yeni sezonun 11 Eylül'de başlayacak olmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede de ligin biran önce başlatılmasının istenildiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde oyuncuların ve kendilerinin aylarca evlerden ve tesislerden çıkmadıklarını anımsatan Çalımbay, bunun sıkıntısının yaşanıldığına işaret etti.

Bu durumda hazırlık döneminin iyi geçmeyeceğini dile getiren Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: "Çünkü mevsimin en sıcak döneminde Ağustos'ta hazırlık yapacaksınız. Oda biraz sıkıntı olabilir, onun dışında bir sorun yok. İyice tartmışlardır, bakmışlardır ama bence biraz daha uzun olsa daha iyi olabilirdi. Bütün takımlar artık ayak uydurmak zorunda ama oyuncu arkadaşlar istediği şekilde dinlenemeyecekler. Yabancıların bir kere kampa geleceklerine inanmıyorum, çünkü adamların gidişi gelişi neredeyse bir haftayı buluyor. Onun için sıkıntılı bir döneme tekrar gideceğiz."