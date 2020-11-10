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10.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Rıza Çalımbay: 'Galatasaray'ın yedekleri bile bizde banko olur’

Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, hakem Abdulkadir Bitigen’e tepki gösterdi. Öte yandan Çalımbay iki kulüp arasındaki güç dengesini anlattı.

Son dakika - Rıza Çalımbay: 'Galatasaray'ın yedekleri bile bizde banko olur’
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BİLAL MEŞE

Galatasaray karşısında mağlubiyet alan Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakem Abdulkadir Bitigen’i suçlarken, iki kulüp arasındaki güç dengesini anlattı.
Çalımbay, “Kadromuz ortada. Yedi günde üç maç oynadık, kolay mı? Galatasaray’ın kadrosu önüme geldi, yedeklerine baktım, banko bizim on birimizde oynayacak isimler var. 21 takımlı lig kolay değil. Devre arası diye bir şey olmayacak, nonstop maçlar oynayacağız. Doğal olarak bu yoğun maç trafiği sakatlıkları da beraberinde getirecektir” dedi.
Orta hakem Abdulkadir Bitigen’in maçın sonucunu etkilediğini dile getiren Rıza Hoca, “Sağ olsun maçın sonucunu belirlemek için elinden geleni yaptı. İlk penaltıyı veriyor, ikincisini vermiyor, niye? Büyük takımlara karşı hata yapmak istemiyorlar. Daha cesur olabilirdi, olamadı. Artı Emre ve Marcao’yu atması gerekirdi, atamadı” yorumunu yaptı.

Son dakika - Rıza Çalımbay: Galatasarayın yedekleri bile bizde banko olur’

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