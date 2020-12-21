İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 13. haftasında 1-0 mağlup oldukları Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına ilişkin, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda sakatlıklar yönünden büyük talihsizlik yaşadıklarını belirtti.

Sivasspor karşısına eksik oyuncularla çıktıklarını anlatan Kartal, "Bazen eksik oyuncularınız vardır ama takım içinde onun alternatifi ya da onun rekabet ettiği oyuncu vardır. Bazı bölgelerde ne rekabet ne de alternatif olan oyuncularımız vardı. Başka mevkilerden oralara oyuncu devşirerek bugün sahaya çıkabildik. Baktığınız zaman kadroda Erdon Daci 12 günlük karantinadan sonra bir gün idmana çıktı. Onu da mecburen kadroya aldık." diye konuştu.

Sezon başından beri şanssızlık yaşadıklarını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Bugün maçın başında Farouk Miya'nın sakatlığı, sonra Alper Uludağ'ın sakatlanması ve bunların üst üste gelmesi, büyük bir şanssızlık yaşıyoruz. Çok zor günler geçiriyoruz. Kadroya baktığınız zaman hasta, sakat ve cezalı oyuncularımız var. Ama buna rağmen ilk devre rakibe pozisyon vermeden çok iyi oynamamış olmamıza rağmen devreyi 0-0 bitirdik. İkinci yarı savunmadan hücuma çıkarken kaptırdığımız bir toptan gol yedik. Daha sonra tekrar elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hücumsal anlamda değerlendirip maçı çevirmek için gayret gösterdik. Ama rakibimiz de gerçekten iyi bir takım. İyi mücadele ettiler. Sonuçta maçı çeviremedik, kaybettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama sağlıklı oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konya'dan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Konyaspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Konya'dan mutlaka galip ayrılmamız gerekiyordu. En kötüsü buradan puan ya da puanlarla gitmemiz gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık ve çok güzel şeyler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, oyuncularının çok iyi performans sergilediğini ve deplasmanda gerektiği gibi oynadıklarını kaydetti.

Galibiyete en fazla ihtiyaç duydukları bir dönemden geçtiklerini ifade eden Çalımbay, "İyi bir galibiyet aldık. Takım olarak bu puana çok ihtiyacımız vardı. Ligdeki durumumuz itibarıyla mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı ve bu maçı da deplasmanda kazanmak çok daha iyi oldu. Şimdi halletmemiz gereken tek şey uzun zamandır kendi sahamızda galip gelemememiz. İnşallah onu da atlatacağız. Bugün alınan sonuçtan dolayı takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.