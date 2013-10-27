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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Rıza Çalımbay: Hakettiğimiz bir mağlubiyet aldık
27.10.2013 - 18:19 |

Rıza Çalımbay: Hakettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Rıza Çalımbay: Hakettiğimiz bir mağlubiyet aldık
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Eskişehirspor sahasında Çaykur Rize'yi dağıttı!
Eskişehirspor sahasında Çaykur Rize'yi dağıttı!
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Çalımbay, Eskişehirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Takımının istediği şeyleri yapamadığını ifade eden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Golü bulmamıza rağmen bir kaç dakika sonra gol yedik. Bu çok kötü. Bu kadar izin vermemeliydik. Futbolcularımdan beklediğim performansı alamadım. Kötü goller yedik. Antrenmanda yenilmeyecek golleri yerseniz mağlup olursunuz. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetten dersler çıkartmamız lazım. Bir çok maçımız var. Bir an önce puan kayıplarını telafi etmek için elimizden geleni yapacağız."

Çaykur Rizesporlu futbolcular Kalu Uche ve Kağan Söylemezgiller de Eskişehirspor karşısında mağlup olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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