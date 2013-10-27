Rıza Çalımbay: Hakettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Çalımbay, Eskişehirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Takımının istediği şeyleri yapamadığını ifade eden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Golü bulmamıza rağmen bir kaç dakika sonra gol yedik. Bu çok kötü. Bu kadar izin vermemeliydik. Futbolcularımdan beklediğim performansı alamadım. Kötü goller yedik. Antrenmanda yenilmeyecek golleri yerseniz mağlup olursunuz. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetten dersler çıkartmamız lazım. Bir çok maçımız var. Bir an önce puan kayıplarını telafi etmek için elimizden geleni yapacağız."

Çaykur Rizesporlu futbolcular Kalu Uche ve Kağan Söylemezgiller de Eskişehirspor karşısında mağlup olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



