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05.07.2020 - 21:51 |

RÄ±za ÇalÄ±mbay: "Hiç kimsenin böyle bir fikstürü yok"

SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Fuat Ã‡apa, iyi mÃ¼cadele ettiklerini sÃ¶yledi.Â Demir Grup Sivasspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, eksikleri olmasÄ±na raÄŸmen iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± ancak son paslarÄ± deÄŸerlendiremediklerini aktardÄ±.Â

RÄ±za ÇalÄ±mbay: "Hiç kimsenin böyle bir fikstürü yok"
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SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Fuat Ã‡apa, iyi mÃ¼cadele ettiklerini sÃ¶yledi.Â 

Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda oynanan mÃ¼sabakanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ã‡apa, ligin fiziksel anlamda en iyi takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â 

Ä°yi mÃ¼cadele ettiklerini dile getiren Fuat Ã‡apa, "Demir Grup Sivasspor'un buraya deÄŸiÅŸik motivasyonla geleceÄŸini biliyorduk. Ligin en iyi geÃ§iÅŸ oyunu oynayan takÄ±mÄ±. Buna Ã¶nlem almamÄ±z gerekiyordu. Biraz buna dayalÄ± oyun felsefesi Ã¼rettik. Pas ve top kontrolÃ¼ hatalarÄ± yaptÄ±k. Pozisyon da vermedik. Ä°kinci yarÄ±da son 20-25 dakika etkili olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyorduk ama 10 kiÅŸi kaldÄ±k. HesaplarÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸti. Daha sonra 1 puan almak iÃ§in oynadÄ±k. Gereken mÃ¼cadeleyi sahada verdik. Gol yememek gÃ¼zel olan taraftÄ±. Ancak son maÃ§a nazaran daha az pozisyona girdik. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bizim iÃ§in gÃ¼zel bir sÃ¼reÃ§ olmuÅŸ olacak." ifadelerini kullandÄ±.

RÄ±za Ã‡alÄ±mbay: HiÃ§ kimsenin bÃ¶yle bir fikstÃ¼rÃ¼ yok

RÄ±za Ã‡alÄ±mbay: "Eksiklerimize raÄŸmen iyi oynadÄ±k"Â 

Demir Grup Sivasspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, eksikleri olmasÄ±na raÄŸmen iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± ancak son paslarÄ± deÄŸerlendiremediklerini aktardÄ±.Â 

GÃ¼zel bir maÃ§Ä±n geride kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡alÄ±mbay, "Ä°ki taraf iyi mÃ¼cadele etti. Eksiklerimize raÄŸmen iyi oynadÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ele aldÄ±k. Son paslarÄ± deÄŸerlendiremedik. Bir gol pozisyonumuz oldu ancak VAR'A takÄ±ldÄ±k. KasÄ±mpaÅŸa'ya iyi gittiÄŸi dÃ¶nemde rastladÄ±k. Zor oldu. Ä°yi mÃ¼cadele ettik. Deplasmanda alÄ±nan puanlar puandÄ±r. Kalan 4 maÃ§Ä± en iyi ÅŸekilde bitireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.Â 

MaÃ§ fikstÃ¼rÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren deneyimli teknik adam, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Bu konuda basÄ±na kÄ±rgÄ±nÄ±m. Bize yapÄ±lan hiÃ§bir takÄ±ma yapÄ±lamadÄ±. Bize 2 gÃ¼nde bir maÃ§ oynatÄ±yorlar. Hafta iÃ§i Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacaÄŸÄ±z. Daha sonra cumartesi gÃ¼nÃ¼ de deplasmanda FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z. HiÃ§ kimsenin bÃ¶yle bir fikstÃ¼rÃ¼ yok. Bir tek bizim var. BasÄ±n bunu eleÅŸtirmiyor. TFF bakmÄ±yor. RÄ±dvan Dilmen dile getirdi sadece. Bu dÃ¶nemde sakatlÄ±klar ve kartlar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bu fikstÃ¼rÃ¼ yapmalarÄ± Ã§ok yanlÄ±ÅŸ. Bilerek mi yapÄ±yorlar bilmiyorum."

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