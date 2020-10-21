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21.10.2020 - 23:12 | | AA

Rıza Çalımbay: "İşimiz kolay değil ama pes etmeyeceğiz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villareal maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: "İşimiz kolay değil ama pes etmeyeceğiz"
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim'de oynayacakları Villarreal maçı için "En zor maçımıza çıkacağız ama ilk maçlar belli olmaz." dedi.

Teknik direktör Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 1. haftasında deplasmanda Villarreal takımına karşı oynayacakları maç öncesinde La Ceramica Stadı'nda video konferansla basın toplantısı düzenledi.

Fayçal Fajr ve Jorge Felix'ten Villarreal hakkında çok şey öğrendiklerini, rakiplerinin maçlarını takip edip, iyi tanıdıklarını kaydeden Çalımbay, "Tabii ki grubun favorisi herkesçe Villarreal ama bizde 2. olmak için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bence birincilik ve ikincilik çok çekişmeli geçecek." değerlendirmesini yaptı.

Formda olan Villarreal'e karşı çok zor bir maç oynayacaklarını ama sahadan puan veya puanlar ile ayrılmak istediklerini vurgulayan Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Villarreal gerçekten iyi oynuyor, kadroları mükemmel, teknik direktörleri Avrupa kupalarını çok yaşamış bir arkadaşımız. Ama biz tabi ki pes etmeyeceğiz. Kolay olmayacağını biliyorum. Ligde son oynadığımız maçı deplasmanda 3-1 kazandık ama yarınki maçta o oyunun çok çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz ve top oynamamız gerekiyor. Defans yapıp durmak istemiyoruz. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde olmalıyız."

Sakatlık sorununun her iki takımda da olduğunu ama yarın en iyi 11'lerin sahada yer alacağını ifade eden Çalımbay, "Şans vereceğimiz arkadaşlar bu şanslarını iyi değerlendirmeli. Eğer futbolcularımızın hedefleri varsa bu maçlar onlar için çok önemli. Villarreal ve Avrupa'daki diğer maçlarımız bizim için birer milli maç gibi." şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlı teknik adam, Türkiye'de bu sezon ligin 22 takıma çıkarılmasının ve çok maç oynamalarının da futbolcularda sakatlık sorunu oluşturduğunu söyledi.

- "Savaşların çıkması benim en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi"

Diğer yandan UEFA'nın, Azerbaycan ve Ermenistan'ın sahalarındaki futbol maçlarını oynamalarına yasaklama getirmesiyle ilgili kararını da değerlendiren Çalımbay, "Tabii ki her şeyden önce oradaki üzücü olaylardan çok üzgünüz. Savaşların çıkması benim en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Burada önemli olan şey futbol değil, bu savaşın bitirilmesi. Bir orta yol bulunmuyor, ateşkes ilan edilmiyor. Futbolun oynanıp oynanması önemli değil. Nerede oynanacağı hiç fark etmiyor. Biz hem deplasmanda hem de içeride oynayacağımız tüm maçlara final olarak çıkacağız. Ayrıca biliyorsunuz Azerbaycan ile kardeşiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada basın toplantısına katılan Sivassporun İspanyol futbolcusu Jorge Felix de "Villarreal lig lideri ve çok iyi futbolcuları var. Ama biz buraya, ülkeme tatile gelmedik, hedefimiz kazanmak. Sivas şehri ve Türkiye için de çok önemli bir maç." açıklamasında bulundu.

Sivasspor tarihinde ilk kez bir İspanyol takımına karşı oynarken, Villarreal bu zamana kadar 6 kez Türk takımlarıyla karşı karşıya geldi.

İspanyol ekibi bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

La Ceramica Stadı'nda oynanacak Villarreal-Sivasspor maçı saat 22.00'de başlayacak.

Rıza Çalımbay: İşimiz kolay değil ama pes etmeyeceğiz

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