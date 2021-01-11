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HaberlerSivasspor Haberleri Rıza Çalımbay: İyi bir hava yakaladık
11.01.2021 - 14:14 | | SİVAS, (DHA) -

Rıza Çalımbay: İyi bir hava yakaladık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi bir hava yakaladık. Kalan 3 maçımızdan çok iyi puanlarla ayrılmamız gerekiyor" dedi.

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Rıza Çalımbay, takımın gidişatı ve ilk yarının kalan maçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor maçı ile birlikte çıkış yakaladıklarını belirterek, "Bu maçla birlikte hem iyi oynuyoruz hem de iyi puanlar alıyoruz. Bunların içinde sadece Beşiktaş maçı istediğimiz gibi gitmedi. Diğer maçlardan puan aldık. Son iki maçımızda 2-1 öndeyken son dakikalarda gol yedik ama hepsinde de çok iyi oynadık. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da ilk 10 dakika dışında mükemmel oynayarak iyi bir galibiyet aldık. Çok fazla pozisyonumuz vardı. O maç son paslarda biraz daha dikkat etseydik daha farklı bitebilirdi. İyi bir hava yakaladık. Kalan 3 maçımızdan çok iyi puanlarla ayrılmamız gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Adana Demirspor iyi bir takım. Trabzonspor'u elediler. Haftada 3 maç yapacağız. Hem kupa maçına hem de Başakşehir maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Başakşehir'i biliyoruz. Çok iyi mücadele ederek puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız. Devre arası birkaç tane takviye yapabilirsek daha iyi ve alternatifli kadromuz olacak" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'na da önem verdiklerini kaydeden Çalımbay, şunları söyledi:

"Beklentisi olan ve fazla oynayamayan arkadaşlarımız var. Onlara şans vermek istiyoruz ama bu maçları en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu turu geçersek çok az takım kalıyor. Onun için mutlaka kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazanmamız gerekiyor. Karşımızdaki iyi bir takım ve dinlendiler. Kendi sahamızda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. İnşallah onu da bitireceğiz."

 

Rıza Çalımbay: İyi bir hava yakaladık

 

 

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