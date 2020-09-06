Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Rıza Çalımbay: "İyi şeyler az oldu, kötü şeyler çok oldu"
06.09.2020 - 01:06 | | DHA

Rıza Çalımbay: "İyi şeyler az oldu, kötü şeyler çok oldu"

The Land of Legends Cup'ın finalinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: "İyi şeyler az oldu, kötü şeyler çok oldu"
ABONE OL

Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Hazırlık turnuvasında sonuçların önemli olmadığına dikkat çeken Çalımbay, "Alacağımız sonuç önemli değildi. Önemli olan iyi şeyler yapmamızdı. Bugün iyi şeyler az oldu, kötü şeyler çok oldu. Bu da bizim için avantaj, ligde yapmamamız gereken bazı şeyleri gördük. Lig bizim için daha önemli olduğu için bu hatalarımızı, önümüzdeki hafta çalışarak düzeltip, Alanyaspor maçına çok daha iyi şekilde çıkacağız. Bu 2 maç da her açıdan bize çok yararlı oldu" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: İyi şeyler az oldu, kötü şeyler çok oldu

 

Max Gradel Sivasspor'da!

Konyaspor'dan anlamlı forma tanıtımı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Rıza Çalımbay: "İyi şeyler az oldu, kötü şeyler çok oldu"
    Rıza Çalımbay: "İyi şeyler az oldu, kötü şeyler çok oldu"
  2. Fransa, İsveç'i Kylian Mbappe ile yıktı!
    Fransa, İsveç'i Kylian Mbappe ile yıktı!
  3. ABD Açık'ta Serena Williams ve Medvedev 4. turda
    ABD Açık'ta Serena Williams ve Medvedev 4. turda
  4. Kupa törenine damga vurdu! Fenerbahçeli futbolcular...
    Kupa törenine damga vurdu! Fenerbahçeli futbolcular...
  5. Erol Bulut: "Lige galibiyetle başlamak istiyoruz"
    Erol Bulut: "Lige galibiyetle başlamak istiyoruz"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Atakaş Hatayspor, Munir Mohamedi ile anlaştı!

Transfer haberleri | Atakaş Hatayspor, Munir Mohamedi ile anlaştı!

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

ÖZEL | Fenerbahçe, Vedat Muriç için Lazio ile anlaşmaya vardı!

ÖZEL | Fenerbahçe, Vedat Muriç için Lazio ile anlaşmaya vardı!

Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: 1-0

Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: 1-0

Sıradaki Haber