Rıza Çalımbay: "İyi şeyler az oldu, kötü şeyler çok oldu"

Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Hazırlık turnuvasında sonuçların önemli olmadığına dikkat çeken Çalımbay, "Alacağımız sonuç önemli değildi. Önemli olan iyi şeyler yapmamızdı. Bugün iyi şeyler az oldu, kötü şeyler çok oldu. Bu da bizim için avantaj, ligde yapmamamız gereken bazı şeyleri gördük. Lig bizim için daha önemli olduğu için bu hatalarımızı, önümüzdeki hafta çalışarak düzeltip, Alanyaspor maçına çok daha iyi şekilde çıkacağız. Bu 2 maç da her açıdan bize çok yararlı oldu" diye konuştu.

Max Gradel Sivasspor'da!