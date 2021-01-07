Rıza Çalımbay: Ligin ikinci yarısına bambaşka gireceğiz

Süper Lig'in 18'inci hafta maçında cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maça yer verildi.

Antrenman sırasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçı kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmada 2 penaltılarının verilmediğini iddia eden Çalımbay, "VAR'ın başındaki hakemler biraz daha dikkatli seyretseydi 2 tane penaltımız vardı. Maalesef onları es geçtiler hakem arkadaşlarımız her zamanki gibi. Bundan dolayı sıkıntılıyız. Baktığımız zaman herkes sessiz. Sadece birkaç yorumcu bunların yüzde 100 penaltı olduğunu söylüyor. Bana göre Malatya'dan kayıpsız 3 puanla dönebilecektik. Oynadığımız oyunla bunu hak etmiştik. Yapacak bir şey yok. Bu sene böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK maçı ile birlikte zorlu bir fikstüre gireceklerini belirten Çalımbay, "Hepsine iyi konsantre olmamız gerekiyor. Hafta sonu karşılaşacağımız Gaziantep'in kadrosu iyiydi, bu sene yaptıkları takviyelerle daha da iyi oldular. Deplasmanda çok tehlikeli bir takım. Ona göre önlemlerimizi alacağız ve kendi sahamızda kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"SON MAÇLARIMIZDA ÇOK İYİ OYNADIK"

Ligde devreye kadar alacakları bütün puanların çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bu 4 maçı da çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Arada bir kupa maçı da var. İnşallah onu da iyi bir şekilde bitireceğiz. Takımımızda bir yorgunluk vardı. Yavaş yavaş herkes iyi duruma geliyor. Ligin ikinci yarısında bambaşka şekilde çıkacağız maçlarımıza. Son maçlarımızda çok iyi şekilde oynadık. Tempomuzu biraz daha artırırsak ve girdiğimiz pozisyonlarda da daha dikkatli olursak, çok iyi şeyler yapacağız" diye konuştu. Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.