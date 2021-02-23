Rıza Çalımbay: Rize'de elimizden ne geliyorsa yapacağız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Rize'den iyi bir şekilde ayrılmak için elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Takımıma, arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. İnşallah oradan da istediğimiz gibi Sivas'a döneceğiz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Ligin 27nci haftasında oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesinde, hazırlıklar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ligde geçen pazar günü 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçını değerlendiren Çalımbay, "Oynadığımız oyunun karşılığını aldık. İlk 10 dakika hariç, iyi oynadık. Bütün oyuncularımız çok iyi mücadele etti ve bana göre de mükemmel bir lig maçı oldu. Kayserispor takımı da çok dirençliydi ve çok iyi mücadele etti. Oynadığımız oyunu skora yansıttık. İyi bir galibiyet aldık. Çok önemli maçlardan birisiydi bu. Kendi sahamızda galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Ligde kolay bir maç yok. Her maç çok zor. Eğer maçta oyunun içinde kalmazsan, çok iyi mücadele etmezsen çok sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunun da farkındayız. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı da aynı şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" diye konuştu.

"TAKIMIMA, ARKADAŞLARIMA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçının kritik olduğunu kaydeden Çalımbay, "Bana göre en önemli maçlar; Çaykur Rizespor, Göztepe gibi takımlarla oynadığımız maçlar. Bu rakipler daha önemli. Rize de bunlardan bir tanesi, çok önemli ve kritik bir maç. Orada neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Takım olarak da elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Bizim tek sıkıntımız defansta. Uğur Çiftçi'nin de sarı kart cezalısı olması bizim için dezavantaj oldu. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Takım olarak hazırız. Rize'den iyi bir şekilde ayrılmak için elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Takımıma, arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. İnşallah oradan da istediğimiz gibi Sivas'a döneceğiz" ifadelerini kullandı.