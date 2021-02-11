Rıza Çalımbay: VAR'a gittiklerine bile inanmıyorum

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çalımbay, 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'u tebrik eden Çalımbay, "Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Hiç beklemediğimiz bir anda penaltı pozisyonu oldu." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısının ortada geçtiğini aktaran Çalımbay, "İkinci yarı ise tamamen bizim üstünlüğümüzde geçti. Sonra bir kontratakta penaltı oldu. Nasıl olduğunu da bilemiyoruz. Doğru mu? Yanlış mı? Kalabalıktan dolayı göremedik. Ondan sonra her türlü riski göze aldık." diye konuştu.

"Böyle bir oyunun karşılığının bu olmaması gerekiyordu"

Özellikle son 20 dakika takım olarak iyi oynadıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kanatlardan, ortadan, her yerden geldik ancak maalesef son vuruşları yapamadık. Bir tane vurduk, o da direkten döndü. Üzgünüz. Böyle bir oyunun karşılığının bu olmaması gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Artık önümüzde kocaman bir lig bizi bekliyor. Zaten oyuncularımız çok önemli bir süreçten geçiyorlar. Çok maç oynadık. Medipol Başakşehir ile biz 30'un üzerinde maç oynadık. Burada sakatlık, sıkıntı, bıkkınlık, yorgunluk olması gayet normal. 7-8 oyuncu arkadaşımızdan maalesef yararlanamadık. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa çoğu şeyi yaptık. Maalesef bugün son paslarımıza dikkat edemediğimiz için maçı mağlubiyetle bitirdik."

Bir basın mensubunun, maç sonu hakemle yaşadığı diyaloğu sorması üzerine Çalımbay, "Ben hakeme, 'Hocam, bilerek mi yapıyorsunuz. Kaleciyi bu kadar oynattırıyorsunuz. Oynamıyor, bekletiyorsunuz.' dedim. Ondan sonra da 5 dakika uzatma gösteriyorlar. Bunları söyledim, başka hiç bir şey söylemedim. Zaten Göztepe maçından sonra karar aldım. Hiçbir hakeme inanmıyorum. Artık hiçbir hakemin işine karışmam. Zaten VAR'dan bizim hiç bir şansımız yok. Alanya'da bile ikinci golümüz bariz bir gol olmasına rağmen, VAR'dan geri dönüyor. Burada VAR'a gittiklerine bile inanmıyorum. VAR'a gittiler mi gitmediler mi ne olduğunu bile bilmiyorum." yanıtını verdi.