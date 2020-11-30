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30.11.2020 - 22:13 |

Rıza Çalımbay: "Yediğimiz gol % 1 milyon ofsayt"

Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"Yediğimiz gol % 1 milyon ofsayt. Hakemler veriyorlar, teşekkür ediyoruz. Bizim bundan önceki maçlarımızda olsun, burada olsun, rahatlıklar veriyorlar. VAR'daki arkadaşlar da bir şey demiyor. Yan hakeme söylüyoruz, konuşuluyor diyor, hiç kimse VAR ile konuşmuyor."

"Maçların hepsinde hakem arkadaşlarımızın çok büyük hataları var, özellikle Galatasaray maçında. Hakemler yürekli maç yönetsin, Galatasaray maçlarında falan korkmasın."

Rıza Çalımbay: Yediğimiz gol % 1 milyon ofsayt

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