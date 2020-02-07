Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda konuk ettiÄŸi Demir Grup Sivasspor'la 0-0 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Tamer Tuna, rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ± kazanÄ±p yarÄ± finale adlarÄ±nÄ± yazdÄ±rmak istediklerini sÃ¶yledi.

Tuna, Antalya StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Demir Grup Sivasspor karÅŸÄ±sÄ±nda ilk maÃ§Ä± kazanmak istediklerini ancak bunu rakip 10 kiÅŸi kalmasÄ±na raÄŸmen baÅŸaramadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â

TakÄ±mda 6 oyuncunun gribal enfeksiyon geÃ§irmesi, 4 oyuncunun da sakatlÄ±ÄŸÄ± olmasÄ± nedeniyle kadroda 10 deÄŸiÅŸiklik yaparak maÃ§a Ã§Ä±kmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Tuna, "Turu geÃ§mek istiyoruz. Sivas deplasmanÄ±nda gol atmak istiyoruz. Åžimdi ligde Hes Kablo Kayserispor'la oynayacaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§a odaklanmak zorundayÄ±z. TakÄ±m iyi yolda. TakÄ±m olarak ligi iyi yerde bitireceÄŸimizi biliyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Ã‡alÄ±mbay: "Ä°yi oynadÄ±k"Â

Demir Grup Sivasspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, maÃ§ gÃ¼nÃ¼ ve saatini eleÅŸtirdi.Â

ProgramÄ±n her iki takÄ±m iÃ§in yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu savunan Ã‡alÄ±mbay, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor'un hem SÃ¼per Lig'de hem Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda kÄ±sa sÃ¼rede kritik maÃ§lar oynayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Ã‡alÄ±mbay, rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n Sivas'ta saat 20.30'da oynanmasÄ±nÄ±n ise soÄŸuk hava dolayÄ±sÄ±yla Ã§ok daha zor olacaÄŸÄ±nÄ± vurgularken, hiÃ§ olmazsa o karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n saatinin deÄŸiÅŸtirilmesini talep etti.

Ä°ki takÄ±mÄ±n da hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapar gibi, az ÅŸans verdiÄŸi oyuncularÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada oynattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã‡alÄ±mbay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"10 kiÅŸi kalmamÄ±za raÄŸmen maÃ§Ä± iyi bir ÅŸekilde bitirdik. Ä°yi oynadÄ±k, rakibe pozisyon vermedik. BaskÄ± yedik ve bunu isteyerek yaptÄ±k. GirdiÄŸimiz pozisyonu deÄŸerlendiremedik. 1,5 gÃ¼n sonra BaÅŸakÅŸehir'le maÃ§Ä±mÄ±z var. Sonra kupada Antalyaspor maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Ä°ki gÃ¼n sonra tekrar Trabzonspor'la oynayacaÄŸÄ±z. SaÄŸlÄ±klÄ± bir program deÄŸil. Buna da uymak zorunda kalÄ±yoruz. O saatte yazÄ±k, 20.30'da Sivas'ta maÃ§ onanmaz."