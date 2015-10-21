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21.10.2015 - 19:45 | | İHA

Rize'de, Akhisar hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını akşam saatlerindeki antrenmanla sürdürdü.

Rize'de, Akhisar hazırlıkları devam ediyor
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Süper Lig’in ilk 6 haftasında mağlubiyet almayan ancak son iki hafta art arda Bursaspor ve Beşiktaş’a mağlup olan Çaykur Rizespor, cuma akşamı saat 19.00'da evinde oynayacağı Akhisar Belediyespor müsabakasında galip gelip güzel günlerine geri dönmenin planlarını yapıyor.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti. Çalışmada oyuncuların performanslarının ve morallerinin yüksek olduğu gözlendi. Yardımcı antrenör Ronald Koch nezaretindeki hız çalışmasına ağız sağlığı sorunları yaşayan Teddy Chevalier katılmadı. Chevalier arkadaşlarından ayrı olarak doktor kontrolünde düz koşu yaptı.

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