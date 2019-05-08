Rize'de G.Saray maçı öncesi Aatıf şoku!

Durak, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın çok zor bir rakip olduğunu belirterek, "Rakibimiz ve bizim için önemli bir maç. Beşincilik için halen şansımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah Galatasaray maçında kazanıp, beşincilik için avantaj yakalarız." diye konuştu.

Ligin ilk yarısında iyi oyunu sonuca yansıtamadıklarına değinen orta saha oyuncusu, "İkinci yarıda iyi oyunumuzun karşılığını almaya başladık. Bu da bizi bugünlere getirdi. İnşallah kalan üç maçta da devam ederiz." şeklinde konuştu.

Şampiyonluğa oynayan takımların son haftalardaki maçları öncesinde sürekli Anadolu takımlarının ve futbolcuların gündeme geldiklerini aktaran Abdullah, "Daha önce Başakşehir maçı öncesinde de çok söylemler çıktı. Biz bunların neden çıkarıldığını biliyoruz. Artık bunları konuşma gereği bile duymuyoruz. Neden olduğunu bildiğimizi için konuşulmuyor. Biz işimize bakıyoruz. Söylentiler bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı hazırlıkları

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 20 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ile sürdü.

Dünkü antrenmanda yer almayan Vedat Muric ve Aatıf da bugünkü çalışmaya katıldı. Aatıf, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken Vedat Muric çalışmanın tamamında yer aldı. Aatıf'ın Galatasaray maçında forma giyme şansının olmadığı öğrenildi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı çalışma ile Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.