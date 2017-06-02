Rize'de nefesler tutuldu! Final...

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayınca haftalar öncesinden düşmesine kesin gözü ile bakılan Çaykur Rizespor, Bursaspor’un üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle bir mucizenin eşiğine geldi.

Büyük heyecanın yaşandığı Rize’de, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmayı hedefleyen yeşil mavili ekip, Bursaspor’un Trabzonspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Taraftarlarda bu kritik maç için seferberlik ilan etti. Dağıtılan broşürler, ses sistemli otobüslerden yapılan anonslar ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla taraftarların maçta stadyumu doldurması ve yeşil mavili ekibe destek vermesi isteniyor.

SAFFET METE: GÜN LİGDE KALMA GÜNÜDÜR

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcülerinden Saffet Mete, zorlu bir lig sürecinin sonuna geldiklerini ve ligde kalma umutlarını son maça taşıdıklarını söyledi. Takıma ve teknik heyete güvendiklerini ifade eden Mete, “Son haftalarda takımımız zorlu bir süreçten geçmesine rağmen büyük mücadele azmi ortaya koydu. Sezon boyunca yanımızda olmayan futbol şansını da yakalayarak son beş haftada iyi işler yaptık. Artık bütün ümitlerin tarafımıza döndüğünü düşünüyoruz. Futbol şansı var elbet ama bu mücadelenin tamamına şans dersek teknik heyet ve futbolculara haksızlık yapmış oluruz. İyi bir ekip kurduk ancak eksiklikler ve haltalarımız oldu. Bunları şimdi konuşma zamanı değil. Bugün ligde kalma günü” dedi.

“SEZONA BEDEL FİNAL MAÇINA ÇIKACAĞIZ”

Ligin zorlu ekibi Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını ancak sadece kendilerinin kazanmasının yetmeyeceğini ifade eden Mete, şunları söyledi:

“Öncelikle kendi işimize bakacağız ve kazanacağız. Kazandıktan sonra da Trabzon’dan gelecek haberi bekleyeceğiz. Böylelikle yerimiz belli olacak. Son 90 dakikada taraftarımız da takıma büyük destek verecek. Hafta içi önemli organizasyonlar yapıldı. İstanbul ve Ankara’dan taraftarlar otobüslerle Rize’ye geliyor. Tüm ilçelerden otobüsler kaldırılıyor. Bir sezona bedel final maçına çıkacağız. Taraftarımızın desteği ile kendi adımıza düşeni yapacağız.”